Pececitos gaditanos

El pasado miércoles se cumplieron 15 años del comienzo de la guerra de Irak que ocasionó un millón de muertos y cuyas consecuencias todavía se padecen en todo el mundo. ¿Qué hicieron las cofradías gaditanas? Una de ellas puso unos lazos blancos en el paso. Punto y final. Ahora las televisiones nos han machacado con el desgraciado asesinato (u homicidio, la justicia dirá) del niño Gabriel por lo que ya hay cofradías que van a poner pececitos en sus pasos o en sus cirios. Esto es la Semana Santa, folklore en estado puro. En España se declaran cada año 3.500 suicidios y una cifra desorbitada de intentos , hay un promedio de mil muertos en las carreteras, 250 homicidios y 50 muertas por violencia machista. ¿Alguien ha visto alguna vez a alguna hermandad gaditana preocupada por estas cuestiones?

En el mundo hay ahora 11 guerras activas. Hay mil millones de personas que viven en el umbral de la pobreza y en España dos millones con pobreza severa ¿Hay algún lacito, algún cirio pintado o algo por el estilo en las hermandades gaditanas? Se supone que la Semana Santa es para hacer penitencia en el recuerdo de la pasión y muerte del dios de los cristianos o algo parecido, porque se me hace difícil entender esos dogmas de fe (ya saben ustedes : la fe es un don divino y yo no la tengo) que, según ellos sostienen, echó a los mercaderes del templo y dijo aquello del camello y la aguja. No veo yo a sus devotos fieles gaditanos preocupados por el sufrimiento de la ciudadanía. Eso sí, han corrido ríos de tinta y grandes debates sobre si la Carrera Oficial debe empezar en la calle Nueva y terminar en el Palillero , debe tener sentido inverso o se tiene que mantener hasta San Antonio como ocurría antes. Una preocupación enorme. Vivo sin vivir en mí. No sé si comprarme la silla en la calle Pelota o en Candelaria, yo que llevaba 30 años (perdón por la insistencia) en la calle Ancha. Estos hermanos mayores no tienen consideración. También ha habido denodados esfuerzos para continuar el debate entre talibanes y sevillitas, sobre el doble paso del Despojado, sobre los maniguetazos de la Vera Cruz, los balconazos de los pasos de palio, sobre si La Palma irá por la plaza de las Flores a pasito corto y todos esos asuntos de trascendencia. No sabemos aún si el alcalde acompañará a su madre en la penitencia Nazareno o cuántos afiliados a Podemos llevan el pecho tatuado con la imagen del Regidor Perpetuo. No se vayan ustedes a preocupar por nada más que la Borriquita está a punto de salir.