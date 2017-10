Entre tanta inflación nacionalista ha pasado, naturalmente, desapercibida la contundente declaración de la fiscal anticorrupción en el jucio por el caso Gürtel: Concepción Sabadell afirma que las conclusiones de la vista oral dejan claro que la existencia de la caja B del PP ha quedado "plena y abrumadoramente acreditada". Uno de los efectos perniciosos, entre muchos, del desafío independentista es el de la desaparición de otros asuntos del primero, segundo o tercer plano de la actualidad. Pero la corrupción, los bajos salarios, los índices de pobreza, el paro y la sequía, siguen existiendo. La unidad del país es una meta muy defendible, por conveniente para todos, y el peligro de ruptura hayque combatirlo. Pero no será con desaforados y exaltados patriotismos. Y si no, digámoslo: hay muchas formas de ser patriota, pero la primera es no defraudar impuestos, como dijo alguien. Y mucho menos, que lo haga un partido de gobierno.