El traje típico de sevillano de alto nivel e imitadores ha evolucionado con el tiempo. Si hace años era fundamental la chaqueta y la corbata con un pasador que le diera a la prenda forma de buche de paloma, ahora se puede ir sin corbata pero es imprescindible el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. Antes también era fundamental el pelo engominado como si se hubiera peinado con la puerta de una jaula. Creo que la gomina ha decaído un poco junto con el ascenso de la marca Spagnolo. Permanece, por supuesto, el pin de la hermandad en la solapa. Ya digo que la chaqueta es fundamental pero se puede ir sin corbata al estilo Carlos Herrera . El caso es que el pañuelo se ha convertido en la prenda fundamental del sevillano y todos sus imitadores. El periódico más rancio de España, el ABC de Sevilla, daba el otro día unos consejos de lo más snob (sine nobilitatis) para quienes quisieran ir bien vestidos a la feria de Sevilla. No soy capaz de rebatir ni una sola de las pamplinas allí dichas pero observo con regocijo como los que quieren engolarse un poco, parecer más de lo que son, no dudan en ponerse pañuelo. A veces con corbata y otras sin ella,como dije, en algunas ocasiones a juego con la corbata y otras en contraste con la misma. Incluso vaqueros con chaqueta siempre y cuando haya pañuelo. Puede ser de colores y colocado de manera desenfadada, también se acepta blanco recto o incluso con tres picos para el mayor protocolo. Eso sí, la sevillanía exige el pañuelo. Si no llevas pañuelo eres un pringao. Serás motejado de cateto, de talibán capilla, de ignorante, de mal vestido. Ya se sabe que los sevillanos piensan de sí mismos que son el centro del universo y el paradigma del buen gusto. Ellos le llaman señorío. Ahora que se acerca la feria de Sevilla y todas aquellas que copian las formas y maneras de la de la capital de Andalucía(Jerez, El Puerto)el primer consejo que yo daría es huir como del demonio de ese engendro de albero, mierda de caballo, música a toda pastilla, fritanga de pimientos, calor, catetos y borrachos de manzanilla. El que tenga auténtico buen gusto no puede ir a una feria ni a caballo, ni a pie. El que tenga paladar debe huir de esas aglomeraciones casposas donde el culmen parece ser un recinto cubierto por unas lonas que ellos llaman casetas y donde se prohíbe la entrada al que no sea socio. Así que no se compren pañuelito , quédense en casa o váyanse a otro lugar. Por si fuera poco el aparcamiento se llama Charco de la Pava. A partir de ahí ya se pueden imaginar el resto.