Oficinitis a la gaditana

Continúa la trilogía que decíamos ayer, con el segundo episodio: la oficinitis gaditana. Esta enfermedad, todo hay que decirlo, no la ha inventado Kichi, que todavía no se ha enterado de que ya está contagiado, por no vacunarse a tiempo, ni sabe que había vacuna contra eso. La oficinitis se convirtió en epidemia en tiempos pasados. Cuando se dedicaron a construir oficinas, pensando que Cádiz ya no era como La Habana con más salero, sino como Manhattan con más comparsas. En casi todos los edificios nuevos había oficinas. Tal era la epidemia que hasta anunciaron un nuevo Hospital. Y hubo buena gente que se lo creyó, que es lo peor.

Eso ocurrió cuando parecía que Puntales y Loreto eran una parte de la Zona Franca. O consideraron probado que el Nuevo Estadio Carranza (muy útil para no seguir con la torre del marcador, hasta que se cayera a pedazos) se debía financiar con muchas oficinas en los dos fondos, la preferencia y la tribuna. Aprovechando que iban a construir una Ciudad de la Justicia que nunca construyeron, y que los juzgados se debían ubicar en algún lugar, de cualquier manera.

Todo lo que ustedes ven de más reciente construcción está contagiado de oficinitis hasta los cimientos. Y todavía quieren más, como si no tuvieran suficientes. De manera que Renfe lleva varios años intentando vender un solar invendible, mientras las instituciones se pelean, juegan a la ruleta para ubicar la nueva Comisaría de Policía y faltan oficinas para no se sabe qué.

La Junta de Andalucía, la misma que no construyó el Hospital de Puntales para los enfermos gaditanos, ni la Ciudad de la Justicia para ser más justos, levantó edificios de oficinas, como el de Asdrúbal, así como esparció otras por aquí y por allí. Además de intentarlo en el edificio mohoso del Tiempo Libre, hasta que les dijeron quietos y parados, stop a las oficinas con vistas al mar, porque con el hotel iban a cobrar.

El Ayuntamiento también se ha contagiado. Y el Gobierno de la nación contribuye. ¿Qué me dicen del Gobierno Civil? ¿Y el pirulí multiusos de la Telefónica? ¿Y el solar de Radio Juventud? ¿Y el Olivillo? La última moda es el intercambio de oficinas: te doy esta a cambio de otra. Como lo que tengo no sé dónde ponerlo, a ver si llegamos a un apaño. Recuerden que, en pleno frenesí, algunos quisieron derribar la Aduana. Así habría más oficinas para reubicar.

Para colmo, dicen que en Cádiz sólo viven jubilados y parados. Pues para estar casi todos jubilados o parados, veo demasiadas oficinas. ¿O serán sólo para despistar?