No me gusta la política del navajazo, la de la patada en los tobillos, la del y tú más. No me gustó hace años ver aparecer a Rafael Román en unos billetes llamados zetapeuros cuando éste era el jefe de la oposición y desde el PP se le trataba de meter el dedo en el ojo, ni ahora ver a las madrinas y las tramas que auspician desde Podemos. El que crea que ha habido irregularidades que salga corriendo para los juzgados. El viento fresco no lo era tanto o ya está empezando a oler mal. Al final todo lo malo se pega.Si unos decían aquello de que la calle es mía, otros lo pretenden hacer en las redes sociales. No sé realmente el rédito político que te puede dar hacer algo así. Imagino que con la de sesudos asesores que hay en todos los partidos lo deben ver claro. Ahora contraatacarán los otros y así llevamos toda la vida viendo una función interminable. Después se extrañan que haya desapego hacia la política.