Al final sí, qué quieren que les diga, la nación es un sentimiento, pero tan forjado, forzado e inducido por la Historia y la educación, que no se puede decir que sea un sentimiento puro. Yo sería incapaz de definir el término. Porque sí, hay muchos, millones que dicen sentirse a la vez catalán y español. Y digo yo que por qué no europeos y terrícolas, si eso es lo que son los nacidos en aquella comunidad, nacionalidad, nación o lo que decidan llamarse. Porque la nación española entonces no existiría hace 500 años, sino que nacería (valga la redundancia) con la unificación en un solo Reino. ¿Cómo es eso de que un sentimiento nace y acaba en una frontera política? Tantas vueltas para justificar una política o enardecer la otra. Lo peor es la utilización que hacen unos y otros de un 'conflicto' que parece favorecer los intereses de ambos, y el resultado funesto que puede salir de este enfrentamiento.