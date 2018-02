Mujeres y hombres

Hoy le voy a dar la razón parcialmente a los de Podemos y Unidos Ganemos del Ayuntamiento de Cádiz. Me parece inexplicable que hayan pasado dos años y medio discutiendo en la Fundación Municipal de la Mujer y al final hayan puesto como gerente a un hombre. Para colmo, el presidente de la cuestionada Fundación es el alcalde. Es decir, que el presidente y el gerente de las mujeres gaditanas son dos hombres. ¿Eso es micromachismo, o qué carajo es? Con perdón de las señoras y señoritas. ¿Es que en Cádiz no hay ninguna mujer capacitada para ser gerenta? En Onda Cádiz, por ejemplo, la gerente electa por la oposición ha sido una mujer, Inmaculada Macías, lo que me parece perfecto, somos amigos, aunque ahí daba igual que fuera un hombre, o que siguiera el mismo, que ya estaba antes con los otros. En materia de gerentes y gerentas no se aclaran, van a pasar cuatro años peleándose por el cambio.

Conste que no dudo de los méritos profesionales del gerente electo, José Carlos Vera, del que se ha publicado que es un experto en la lucha contra la Violencia de Género. No es una cuestión personal, ni siquiera ética, sino estética. Sucede que a veces la estética es importante para las señoras, e incluso para los caballeros. Cuando la oposición del PP, Ciudadanos y PSOE dio el golpe de mano para cargarse a Ana Camelo, pusieron a María Fernández-Trujillo como vicepresidenta de la Fundación y presidenta del Consejo de la Mujer. Pero eligieron como vicepresidente del Consejo de la Mujer al socialista José Pacheco. Otro caso raro. Después dicen ellos y ellas por duplicado.

En el llamado Consejo Rector de la Fundación Municipal de la Mujer predominan las señoras concejalas de todos los partidos, pero en los puestos de responsabilidad colocan a hombres infiltrados. ¿Para eso hacen las listas municipales en el plan chico/chica, chica/chico, chico/chica y demás? La paridad era eso. A unas malas podrían haber seguido los cuatro años sin gerenta, a ver si algún día encuentran otra.

Sin embargo, aquí el debate del machismo municipal se centró en las ninfas, a las que se cargaron, las pobres mías. Fue otro ataque contra la mujer gaditana, pues ninfos nunca hubo, aunque sátiros sí. Y, en esa línea, lo que deberían hacer es crear la Fundación Municipal del Hombre Gaditano, y así podrían recolocar al presidente y al gerente, y a los portavoces municipales de la oposición, que son todos hombres, a pesar de la paridad y de las paridas. Antes de él, había una alcaldesa y una gerente.