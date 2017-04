Mr. Scrooge en Cádiz

Decía ayer el representante del colectivo de comerciantes Facai, Salvador Muñoz, que quieren hablar con propietarios que tienen apalancados locales en Cádiz y cerrados desde hace mucho tiempo. Pretenden apelar a la "buena fe" de los mismos. El discurso, aunque ingenuo, no deja de ser curioso. En esta azotea aludíamos hace no mucho a este problema, al de la sangría del comercio tradicional y al de los dueños de locales que, estando económicamente desahogados, prefieren tenerlos clausurados a bajar los precios del alquiler. Es ingenuo creer que vayan a pensar en la ciudad, en sus vecinos, en el bien común, en esas criaturas que quieren emprender pero no pueden pagar los dinerales que les piden para montar modestos negocios que no van a ser percisamente una mina. Lo sé y lo sabe Facai: es una utopía. Hay mucho Mr. Scrooge suelto. A ver si les visita un fantasma y recapacitan.