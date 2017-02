Cuántas cosas innecesarias nos evitaríamos si no tuviéramos familia real! La infanta Cristina habría acudido a ser juzgada por sus actos, y condenada o absuelta sin tener que tocar para nada el prestigio de una institución fundamental. Quizá no estaríamos enfrascados en una discusión absurda sobre si debe o no renunciar a eso tan anacrónico de los 'derechos dinásticos'. Tal vez, simplemente, estaría sujeta al pacto democrático de varios partidos según el cual los cargos imputados, o juzgados, o procesados o donde quiera que se ponga el límite, deben dimitir. "Nací infanta y moriré infanta" dicen que dijo Cristina cuando se le sugirió desde su familia que renunciara a sus derechos, y a nadie se le ocurrió señalarle lo absurdo de que ese nacimiento imprima un destino inmutable, y sólo le faltó añadir que lo era "por la gracia de Dios", como en aquellas monedas antiguas.