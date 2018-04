Los aplausos de Sevilla provocaron el espejismo? Quiero decir: ¿pensaron que el asunto del Master se había desinflado, que Cs. no se atrevería a dar otro pasito en Madrid? Lo acontecido entre la tarde sevillana y el mediodía de ayer es la novela, es el modo novela en el que se podría contar con exactitud este escándalo. No necesariamente en la clásica tercera persona ni en el modo omnisciente de la novela de XIX, en el monólogo indirecto lo haría yo, cambiando las voces, poniendo a todos a expresar el embrollo de este modo. Por ejemplo: Te has levantado hoy con esa extraña sensación en el estómago de que algo no salió bien en Sevilla, no correspondiste a mi abrazo con el mismo entusiasmo, el sonido de las palmas no era de buen metal. Incluso apagaste la luz de la habitación del domingo con la sensación de que no habías ganado. Un extraño malestar en la boca del estómago tuviste. Algo no había salido bien, estuviste segura. Encima este frío de Madrid, esta sensación de deriva, de fin de escena, ahora. Y así. Digo ahora habla Cristina Cifuentes, más tarde Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez, Errejón, Albert Rivera. Todos los actores hablándose a sí mismos en presencia de los españoles. Con arranque de capítulo con la rotundidad de palabras parecidas a "Ordené" que se arreglara esto y me traéis esta chapuza. Me parto los cuernos trabajando por España y ni recogéis la basura ni Recursos Humanos pone en la puta calle a quien se lo merezca. Un poner de desahogo para micrófono abierto una vez acabado todo. Es que la literatura tiene esa virtualidad, se trata de la verdad de las mentiras, ¿recuerdas? La Literatura es lo que puede explicar, más o menos, todo el desbarajuste. Es que mentir tiene esto, mientes y es muy raro que digas luego que has mentido, me tienen que matar he oído decir a algún mentiroso. Me tienen que matar. Triste el rostro de la mentira en todas su variantes. Por eso lo de las películas de cuando entonces: ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que le verdad? Porque se te cae el pelo, en expresión popular. El pelo. En ese país de películas de cines de verano llenos completamente donde se sentencia a la gente de culpable y no culpable, inocente es una palabra mayor, no está en los códigos. Ciudadanos ensaya una salida a la murciana pero hay una espada de Damocles sobre muchas cabezas y se trata de ganar algo, no perderlo todo. Para otro monólogo indirecto da el nuevo escenario, muy dramático ahora, y muy triste.