Milonga logística

Afinales de 2012 el PP se inventó una milonga denominada Plataforma Logística Sur de Europa. Pretendía tenernos entretenidos durante una temporada a base de vídeos, viajes y presentaciones como si hubiera un proyecto ilusionante para el futuro de la provincia. Se hicieron todo tipo de actos con sus corifeos y turiferarios pero jamás se comprometió ni un euro. Pasados cinco años aquí seguimos: no se ha resuelto la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras a pesar de ser la verdadera plataforma logística de la provincia, no se ha resuelto el acceso ferroviario al Bajo de la Cabezuela, el Gobierno no ha sido capaz de poner en marcha Las Aletas, que iba a ser el centro logístico de la provincia y de la conexión ferroviaria entre las dos bahías ni hablamos. Ni un solo euro de inversión pública y el único interés privado es ir a los desayunos variados que se han hecho con tal motivo. Se dijo como un ejemplo de austeridad que no se iba a crear un organismo para tal fin al objeto de ahorrar dinero pero se da el caso de que Cádiz no está en ninguna red logística, ni antes ni ahora, ni con Ana Pastor ni con Íñigo de la Serna . Cero patatero. Nada de nada. De manera periódica alguien desempolva el nombre y le da una vueltecita por ahí para que piquen los incautos. Hubo un viaje no sé si a Houston o a Laredo para presentar el fastuoso proyecto que debió provocar risas entre los asistentes. Recuerdo un argumento de la época: si un exportador colombiano quería llevar sus mercancías a Europa preferiría traerlas a Cádiz por sus vínculos afectivos e históricos antes que llevarlos a Rotterdam. Total, este puerto holandés tan solo tiene las mejores instalaciones del mundo, cientos de hectáreas, buenos servicios, conexiones y está ubicado en el corazón de la Europa más rica. ¿Para qué ir a Holanda si en Cádiz hay más gracia, estaba la Uchi y tenemos los mismos carnavales que en Barranquilla?¿Para qué llevar un contenedor a Rotterdam si Cádiz es como Cartagena de Indias con menos negritos? Es un razonamiento demoledor. Tan es así que el mismo 2012, cuando la Cumbre Iberoamericana, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos asistió en El Puerto a un almuerzo organizado por el Grupo PRISA. El alcalde Enrique Moresco no asistió porque decía que estaba en Galicia concretando la inversión de Plasticur, con el fastuoso resultado que ya todos conocen. Aún estamos a la espera de los contenedores colombianos. Eso sí, sigue habiendo almuerzos, desayunos y meriendas, Cola Cao.