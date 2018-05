Esto de que los llamados 'mercados' no se conmuevan en absoluto ante la constatación judicial de la corrupción de un gobierno pero entren en convulsiones nerviosas cuando alguien intenta cambiarlo no deja de enfadarme. Dicen que el dinero no tiene olor ni ideología pero no es verdad, incluso se inventó un nombre para designarla: capitalismo. El capitalismo, responsable de muchos avances y cosas buenas y, también, de auténticas barbaridades cuando se ha dejado sólo al gobierno y discurrir de los 'mercados'. Nuestro gobierno nos advierte: tened cuidado, mirad cómo se han puesto los mercados en cuanto se ha anunciado una moción de censura, como si se hubiera anunciado un golpe de Estado. No, eso no sería tan grave para los mercados. Ya sé: no debería enfadarme ni deprimirme, sino combatir por los medios a mi alcance estas perversiones. De ahí este articulito.