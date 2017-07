Martinistas

Otra lectura de la propuesta para denominar Plaza Antonio Martín la que se conoce (y conocerá) como Plaza de la Cruz Verde es el consenso formado en la ciudad en torno la obra del Niño de San Vicente. Cincuenta años de concurso y memorables comparsas han forjado la imagen del coplero a quien nadie le discute su talento. No siempre fue así, claro. Cuando irrumpió como Antoñito Martín le costó abrirse hueco ante Paco Alba y Enrique Villegas. Luego sufrió la llegada de Martínez Ares y con él toda una nómina de nuevos autores con formas diferentes de escribir e interpretar el carnaval. Pero su persistencia y su talento le dieron el reconocimiento, lo que ha llevado al Equipo de Gobierno, en un ejercicio de bienquedismo, en proponer este cambio en el nomenclátor.

Ahora se nos anuncia la salida de otro Martín, en este caso Martín José García, como presidente de la Junta Local de Cofradías. Pasará a las historia de la Semana Santa este cofrade por su imagen llorando a moco tendido porque su cofradía no podía salir a la calle debido a la lluvia. Las amargas lágrimas de Martín José. También por las dos magnas, la del 12 y la mariana, toda una cabalgata capilla que se presentó por toda Andalucía en un autobús aromatizado con incienso. De igual forma será recordado por la hemorragia de procesiones habida durante su mandato, con cualquier motivo. En cambio no dio su brazo a torcer con la propuesta de El Último Tramo para cambiar el sentido de la Carrera Oficial. Se mostró impertérrito ante las presiones. Lo mismo se puede decir del conflicto más grande habido en Cádiz a lo largo de 2017 que ríanse ustedes del de Delphi o del recurrente del sector naval: el Perdón decidió no salir porque Martín José se empeñó en adelantarlo media hora. Un ejercicio de intransigencia que otros llaman firmeza. El caso es que se va para no volver. Es posible que su trayectoria no pase a la historia como el tiempo de Los Tres Tenores Capillas: Caravaca, Acedo y Carnota pero vio pasar las innovaciones en la carga, desde el paso-doble del Despojado a los sublimes momentos de La Palma o el Ecce Homo. Como nadie ha propuesto una calle para Martín José lo hago yo desde aquí: este hombre no puede irse sin un lugar que le recuerde para la posteridad, algo que recuerde su abnegado esfuerzo a favor de nuestras tradiciones. Tanto llanto y tanto trabajo no pueden quedar en nada. Encima los capillas ya no tienen que irse tan lejos: acuden en masa a la Sala Muelle con lo que tienen tiempo para todo.