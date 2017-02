Haciendo zapeo (palabra que empleo por estar recomendada por la Academia de la Lengua, para sustituir a la inglesa "zapping") encontré al Sr. Risto Mejide instalado en un lujoso sofá, entrevistando a una señora que decía haber vivido varios maremotos. En realidad, esta palabra castellana no se utilizó en ninguna ocasión, sino la japonesa de tsunami, por esa horrible manía de emplear palabras extranjeras cuando nuestra lengua es tan rica y extendida como la que más. En la entrevista se señaló a la costa de Cádiz como la que tiene las mayores probabilidades de que el mar la inunde. Como soy de natural impaciente, dada la morosidad en formular sus preguntas el entrevistador, volví a mi actividad de zapeo, pero me dio tiempo a oír a la entrevistada una serie de consejos en el caso de que el maremoto ocurriera.

Vivo muy cerca del mar, tan cerca que me afectan las servidumbres de salvamento de náufragos y de vigilancia del litoral, según la Demarcación de Costas y aunque no para mí, por razón de mis muchos años, para mi familia y en general para todos mis convecinos, sería deseable que esos consejos se dieran, por quién corresponda, pronto y con la máxima difusión. Leo que los maremotos tienen una frecuencia de entre 500 a 600 años. Como aquí ya hubo uno en 1755, el próximo toca, en el peor de los casos, en el año 2255, o sea dentro de 208 años, por lo que, por mucho que avance la medicina, todos los vivos actuales descansaremos en el patio de las malvas. Pero, por si se adelanta.

El mar no se encrespa por el viento, por fuerte que sea, hasta el punto de anegar los terrenos costeros. El fenómeno, como es bien sabido, se produce por terremotos, o sea por movimientos de la placa tectónica en el fondo del mar. Este fue el origen del que se sufrió en Cádiz, entrando por la Viña, consecuencia del terremoto de Lisboa. A la Virgen de la Palma no se le puede encargar, por mucha fe que se tenga, de la detención del próximo. Ya lo hizo una vez, con notable éxito y eficacia, sin coste alguno para el erario público y pagada tan solo -además, de con la devoción del vecindario- con un cuadro. Pero me temo que en la próxima ocasión, la Virgen piense que deben ser las autoridades civiles, las que tienen ocuparse de la prevención y, en su caso, de la detención de las aguas. O sea, que la Virgen prefiere que se ocupe del tema la Junta de Andalucía, que además es su obligación, porque según establece un Real Decreto de 2011 cada comunidad autónoma tiene que desarrollar su plan especial.