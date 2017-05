Este alcalde tan amante de las tradiciones para algunas cosas y tan rompedor para otras. Lo mismo se parte la camisa por Cádiz como punta jurado de una comparsa, va a Fondo Sur con su hijo vestidos ambos de amarillo y sale con su madre de penitencia en una cofradía que quita la elección de diosa y ninfas y pone trabas a que desfilen unas mulas que tiran del Simpecado de la Hermandad del Rocío. El alcalde siempre se queda a la mitad. No sale en el cortejo del Nazareno pero anuncia oficialmente que va a salir con su madre ("no va el alcalde, va el hijo" y esas cosas tan enfáticas y tan solemnes que dice José María González). La Magna Mariana es un rollo gordo donde las cofradías van de nuevo a hacer caja con la venta de las sillas que, no olvidemos, ocupan un espacio público, al estilo de las terrazas de LLORECA. Lo de las mulas es porque según parece Cádiz es ciudad amiga de los animales. Ya no hay monos en el Parque, patos en las Puertas de Tierra, y no se sabe qué fue de los caballos Teófila y Román. Nos quedan las cotorritas argentinas que sobrevuelan los parques de la ciudad y las palomas que ponen todo perdido. Seis Ratas por Habitante y De Plaza en Plaza, para resumir. Paco Vivas se cargó a cañonazos a los estorninos como parte de su legado después de una trayectoria de abnegado sacrificio por la ciudad hasta que cambió Tabacalera por un local con esas bombillas azules rojas y amarillas. De las lavanderas blancas nunca más se supo. Eso sí, aquí no hay plaza de toros , que Teófila le dio un gran cobazo a los promotores del coso taurino multiusos cuyas obras iban a empezar todos los años durante 20. Ahora no puede venir ni siquiera un circo por lo que resulta inexplicable tanto levante, sin circo y sin seminaristas.

Los capillas se deben aburrir mucho en sus casas. Podríamos hacer una cuestación y pagarles una suscripción a Netflix o a HBO aunque me da a mí que ellos son más del Sálvame, Mujeres Hombres y Viceversa o Supervivientes. Lo digo porque ya no saben qué inventar. Ayer iban camino de Málaga para presentar la Magna. La semana que viene van a Sevilla (Madre y Maestra) y a Jerez. Como el que presenta un concierto de los Rolling, vaya. Ya llevan vendido todo el taquillaje y de aquí a nada empezará la reventa. Y eso que la Virgen de las Penas no va a salir aunque desde el banquillo saltará al campo la Virgen de la Palma, que los cofrades de La Viña tienen fondo de armario, como Zidane. El fin de fiesta serán unas lágrimas de Martín José con Zornoza a la guitarra.