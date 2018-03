Machismo y marginación

Tres concejalas de Cádiz dijeron en una rueda de prensa que existe machismo en el ámbito municipal, como en todos, y se quedaron tan panchas. No ha quedado claro en lo que consiste tal machismo del Ayuntamiento, ni por qué Laura Jiménez, Ana Camelo y Eva Tubío, que tienen responsabilidades de gobierno en áreas como Empleo, Mujer y Cultura (entre otras) no han aplicado medidas eficaces contra ese machismo; o no dimiten, si acaso se lo impiden. Por consiguiente, mientras que no demuestren lo contrario, es una afirmación sin base y equívoca. Una alegoría porque sí, sin ton ni son, aprovechando la festividad.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es cierto que muchas siguen marginadas en lo laboral y en lo personal. La mujer debe estar plenamente equiparada con el hombre en los salarios. Eso es indiscutible. Para las huelgas de hoy (que son de tres tipos y tipas: una general, otra parcial y la tercera a la japonesa) se han esgrimido diversos argumentos y se han aireado múltiples ejemplos. Hay casos lamentables de discriminación. Hay abusos como el de las camareras de hotel. Pero en la mayoría de las empresas públicas y privadas españolas cobran lo mismo cuando el trabajo es el mismo. En el Ayuntamiento de Cádiz supongo que también; y si no es así, la culpa la tienen los de Unidos y Podemos, que gobiernan.

Porque esa es otra cuestión importante. Los políticos y las políticas están para algo. En ciertos niveles, tienen capacidad de cambiar las leyes; ergo si hay desigualdad, o no se sanciona, la culpa también es de ellos y de ellas. Andalucía es, precisamente, una de las regiones donde la brecha salarial femenina es mayor, a pesar de las leyes que la Junta califica como "pioneras". Es más útil que Susana Díaz corrija eso antes que hacer gestos de cara a la galería de la huelga, ya que ella tampoco cobra menos que el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios. Y, si es por solidaridad, puede parar todos los días: hoy por unas y mañana por otras.

La mujer ha luchado mucho para progresar en el ámbito laboral. Se merece más respeto. No hay que caer en la abstracción genérica. Se debe denunciar lo concreto, allá donde exista. Tampoco olviden que la huelga de hoy es internacional. Los países europeos no son los peores del mundo. Al contrario, son un oasis de igualdad, si los comparamos con otros continentes y otras culturas, donde el machismo las trata con una ética y una estética plenamente medievales.

En cuanto al machismo municipal de Cádiz, pues ya nos dirán.