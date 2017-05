EN determinadas circunstancias históricas (por ejemplo, cuando hay olor a ascenso) se ha hablado de la locura cadista. ¿Existe una patología claramente definida al respecto? En los manuales de psiquiatría no aparece, no saben ni contestan. Mientras que en los manuales deportivos no se incluye al Cádiz CF como un club grande, ni siquiera mediano, pues la mejor clasificación que ha conseguido en toda su historia ha sido un puesto 12 en Primera División, en la temporada 1987-1988, siendo entrenador Víctor Espárrago y presidente Manuel Irigoyen. Su otro logro histórico es un puesto de semifinalista en la Copa del Rey en la temporada 1989- 1990, cuando lo entrenaba David Vidal, y fue eliminado por el Real Madrid.

Con esa historia se puede afirmar, objetivamente, que el Cádiz CF no ha sido nunca un grande del fútbol español. En las 16 temporadas del siglo XXI sólo estuvo una vez en Primera División. Y ha pasado las seis últimas temporadas en Segunda B. En estos años ha llegado a la eliminatoria de ascenso de campeones dos veces, y ha perdido las dos (ante el Castilla y el Oviedo), y asimismo ha llegado a la última eliminatoria tres veces, y ha perdido dos (ante el Lugo y ante el Bilbao Athletic). Esperemos que ascienda hoy ante el Hércules, por más que la tendencia desastrosa sea abrumadora.

Con esos datos se entiende que la locura cadista no tiene fundamentos deportivos. Todavía está por ver que sea un gran club. Sin embargo, incluso en los peores años de Segunda B, ha acudido a Carranza más público que a la mayoría de los estadios de Segunda A y hasta que algunos de Primera. Por lo general, para ver espectáculos de bajo nivel. No es la racionalidad deportiva lo que mueve a los cadistas, sino una ilusión sin base lógica, puede que una utopía que ya se ha convertido en una obsesión.

Cuanto más difícil se pone el asunto, mayor es el ansia del loco amarillo. En otros tiempos se han vivido momentos que serían inexplicables sin creer en los milagros, como un partido que se ganó en Tenerife sin chutar ni una vez a puerta, gracias a un autogol; o la noche de los penaltis de Szendrei; o el ascenso en Elche. Pero esto sólo lo recordamos los maduritos. Muchos jóvenes, que llenan 19 autobuses, y van como locos a Alicante, ni siquiera lo han vivido, ni vieron jugar a Mágico González.

Los locos cadistas tienen delirios de grandeza. Son cervantinos, por quijotescos. Ni siquiera el desánimo ha podido borrar esa ilusión, que tantas veces se renueva, a pesar del desprecio de quienes no lo entienden. Gracias a los locos sigue vivo el Cádiz, pues un loco estará loco, pero no muerto.