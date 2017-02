LiberAcción

Abbiamo bisogno. ¡Tenemos necesidad! Era necesario un cambio. En plena ola de la mangancia nacional retumbó ese grito. Sí, era necesario un cambio, pues el país y la política olían a aire viciado y a pis de gato. Al político se le veía como un profesional que hacía de su continuismo una carrera. No era una caricatura, el retrato robot del político consistía en un tipo corbatero, con aspecto de habilitado de clases pasivas, dedicado a sus cosas, unas cosas que la gente común percibía como ajenas y lejanas.

Le llamaron "casta", un término que tuvo fortuna pero que no era nuevo, pues ya lo empleó hace más de un siglo Joaquín Costa, el padre del regeneracionismo. ¡Y es que era eso! Precisamente eso: una regeneración. Abrir las ventanas, ventilar, que entrara aire fresco. Aquellos nuevos jóvenes turcos -que si perroflautas y otras descalificaciones de mayor cuantía- habían venido a regenerar.

Gente joven y bien armada ideológicamente -¿lo duda alguien?- hizo que viéramos nuestras cadenas. Con su eslogan "No nos representan" ponían en evidencia a los políticos inertes, a esos que llevaban trepando durante décadas en las sedes de los partidos. Con "No hay pan para tanto chorizo", el asco que provocaban unos padres de la patria que se comportaban como especies invasoras. Y con "Le dicen democracia y no lo es" percibíamos que no hay nada peor que un esclavo satisfecho…

Se llamaron los indignados y tocaba tomar partido. Había que elegir: "O indignado o indigno", al decir de Eduardo Galeano.

Pero no todo consistía en capitalizar la rabia y la indignación, también se observaban unas nuevas maneras ante una izquierda, digamos oficial, que había llegado a un callejón sin salida por su pacto vergonzante con el capital, por su amoroso abrazo con el mercado libre -lo de libre en su peor acepción-, con las desregularizaciones, con las privatizaciones, con la mano de obra barata, con el despido fácil y por su manifiesto desinterés medioambiental.

Esa izquierda oficial quedó retratada. Más oficial que nunca, otrora triunfante y sin rival, quedó atónita en su rincón con escasa capacidad de respuesta.

El discurso regeneracionista llamando a la austeridad, despabiló a buena parte de una ciudadanía medio anestesiada por el furbo y el Sálvame. Y además, aquí en Cádiz, por veinte años de teofilez, que se dice pronto.Pues bien, parece que han pasado siglos desde aquellas primitivas concentraciones en el Palillero. Y tal vez no ha pasado mucho tiempo, pero sí muchas cosas. También cambió la manera de contemplar este fenómeno regeneracionista. Al principio se les menospreció: unos chalaos ilusos que se creen que van a cambiar algo. Vamos anda…

Después, a medida que se fueron haciendo más y más visibles, aquel inicial desdén pasó a un nuevo modo: "Sí, vale, mucho salir en la tele, pero hay que pasar por la prueba de las urnas y presentarse a unas elecciones".

Y se presentaron, vaya si se presentaron. Y aparecieron en el Congreso y en el Senado con sus coletas y sus rastas. ¡Encuentros en la tercera fase!: el estupor. La derecha, la reserva moral y del viejo orden establecido, crujió como cruje la derecha ante las novedades que no controla. Advirtió que ya no tenía enfrente a un adversario sonado y casi amistoso, sino algo más serio. La milicia de la eterna carcundia española puso a funcionar todo su poder mediático: "Esto no puede ser", se quejaban por lo bajinis los que aún sueñan con Isabel la Católica.

Pero la gente vio que otros caminos eran posibles, y la izquierda, digamos oficial, se vio arrastrada al dilema "Susto o muerte". Hay quien dice que eligió muerte…

Ha pasado poco tiempo, pero la situación ha ido cambiando a la velocidad de la luz. Hoy día los partidos tradicionales, los que hacen virtud de su inmovilismo, se limitan a hostigar por igual -cada uno con su propio interés- a esta nueva izquierda, pero sobre todo a marginarla deliberadamente del debate público. Lo que, bien mirado, da mucha risa porque se les ve el plumero.

Ahora Vistalegre. ¿Diferencias internas? Sí, por qué no. ¿No se les exige transparencia? Además, quizá debamos acostumbrarnos a que el debate interno de los partidos sea público. ¿No se financian con dinero público? Hasta ahora, los navajeos de los partidos clásicos eran visibles sólo cuando la sangre salía por debajo de la puerta.

Sí, me inquieta que ello haga relegar ¿momentáneamente? la labor de oposición tan necesaria. Y que quede postergada la justa indignación de los primeros momentos, pues no deben olvidar quién les votó, por qué y para qué.

Pero lo que de veras me preocupa es que en los alrededores siga la mangancia, se siga regateando dinero público para educación, mientras se rescata a la banca o se asumen las deudas de las autopistas privadas, se siga toreando al personal con la factura de la luz, se siga con las vergonzosas puertas giratorias y ese desprecio por el pueblo. Un pueblo que, por cierto, los sigue manteniendo en el poder.

Menos mal que nunca llovió que no escampara.