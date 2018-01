Larios de colores

En mi condición de cateto digital, de persona que luce boina con pinganillo y que aún no ha vendido nada en Ualapop, no sé si quiera si lo he escrito bien, el otro día me pegué dos horas de coche para ver la iluminación especial que han puesto en la calle Larios de Málaga con motivo de la Navidad.

De alguna manera emulaba aquellas excursiones que veía anunciadas cuando era chico que eran al Campo de Gibraltar con visita a un hipermercado o cuando mi familia, cuando yo era chiquitito, aprovechaba el día de La Patrona para abandonar la trimilineria y en vez de llevarle nardos a la Virgen, nos llevábamos los trozos de empanada que entonces vendían en el Hipercor de Jerez…aún Carlos Díaz no había traído el progreso a Cádiz en forma de Corte Inglés.

Lo cierto, y ya fuera cachondeo, es que disfruté como un niño con una playestechion viendo las lucecitas. La calle Larios es como la calle Ancha de Cádiz pero un poquito más ancha y de larga… igual más o menos. Pero allí en vez de poner la pista de hielo y tres bombillas intermitentes se han complicado la vida y han hecho un montaje musical a lo bestia con miles de luces de colores. La cosa consiste en que durante la Navidad, a las seis y media y a las nueve y media de la noche hay dos espectáculos de luces y sonido en esta calle principal del casco antiguo que se llena de gente igual que el Falla cuando canta Paquiqui, el contralto castrati. Suenan tres canciones navideñas durante unos cinco minutos (el tiempo no lo medí muy bien…no estaba haciendo un huevo pasao por agua) y en ese tiempo las luces que llenan toda la calle se iluminan y se apagan al ritmo de la música… bueno, seguramente ya te habrán enviado el video por uasap.

Qué bien funcionan las cosas sencillas, pero bien hechas. Este es el caso de la iluminación de la calle Larios. Me consta que son muchas las personas de Cádiz que han ido a ver la iluminación, como cuando los Capillitas emigran a La Madre para ver La Macarena y los armaos. Casi sin darse cuenta en Málaga han creado el turismo navideño con una sencilla iluminación de su calle comercial más sonada. Ya que vas a ver las luces, pues ya pasas el día allí, cae alguna compra y, evidentemente, vas a un bar…bueno a dos o tres…o cuatro, que yo soy muy vicioso. Si te digo la verdad casi igual que la iluminación me gustaron unas huevas de choco, jibia le dicen allí, que me comí en el mercado de las Atarazanas y que les canté hasta un pasodoble de Paco Alba para rendirles homenaje.

En Málaga han aplicado la imaginación para atraer a la gente, para crear riqueza. Muchas veces echo de menos en Cádiz esta imaginación. No podemos estar todo el día gastando energías en ver qué nombre le ponemos al estadio Carranza. Mejor sería poner en marcha una idea de este tipo y que la ciudad se llene de gente. A ver si de una vez miramos más palante y menos patrás.