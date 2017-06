Kichi se revela

Nuestros revolucionarios están resultando revelacionarios, más bien. No hacen la revolución (no pueden), sino la revelación. José María González, Kichi, se declara partidario del referéndum de independencia en Cataluña. A bote pronto, parece una incoherencia multiplicada por cinco.

Por el cargo que ocupa, para empezar por lo más serio. El alcalde de Cádiz tendría que velar, prioritariamente, por los intereses de su ciudad, a la que perjudicaría mucho una independencia insolidaria motivada por intereses fiscales y hartazgo contributivo (real o imaginado). Eso nos lleva a su segunda incoherencia. Diciéndose y siéndose tan de izquierdas, parece mentira que apoye un movimiento tan egoísta y burgués como el independentismo catalán.

El muy sobado argumento de la democracia y las urnas se lo han demolido los comentaristas de la noticia en el Diario. Escribía Saboyano: "Ya hemos votado en casa. Ahora somos república independiente de Cádiz, mañana le comunicaremos al Kichi que desde ahora le cobre el IBI, el IVTM, etc., al maestro armero. Espero que tenga el detalle de respetar la decisión que democráticamente hemos votado en casa, y no obligue, con su estado opresor (recaudación ejecutiva), a cobrarme dichos impuestos, ya que hemos votado no pertenecer a Cádiz". Así es. La democracia tiene que respetar unas reglas básicas, entre las que se cuenta que las decisiones que afectan a todos se deciden entre todos.

Parece mentira que alguien de Cádiz, ya sea alcalde, historiador o profesor, no tenga una sensibilidad más fina hacia el concepto de soberanía nacional, que instauró nuestra Pepa. La quinta incoherencia tiene que ver con el Estado de Derecho. Un señor que ocupa un cargo político, no puede pensar que las normas jurídicas se aplican según nos dé la ventolera.

Hay, entre tantas incoherencias, una coherencia: la que revela a Kichi y a los suyos. Les puede lo que el manifiesto de Anticapitalistas ha confesado: "La celebración del referéndum desobediente en Cataluña contribuiría sin duda a acelerar el proceso destituyente en el resto del Estado español". ¡Eureka! Gran hallazgo lingüístico, técnico y político: "Proceso destituyente", porque es la clave: a eso aspiran. Cualquier sinrazón institucional, ideológica, íntima o intelectual se da por buena si sirve para reventar nuestro marco de convivencia. Más claro no lo pueden decir ni mostrar. Menos mal que no pueden, claro.