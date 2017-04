La Janda exige su hospital

Me da igual si detrás de la manifa del sábado pasado en apoyo del Hare está el Ayuntamiento de Vejer o si es la Marea Blanca o si es el alcalde de Barbate el que sujeta la pancarta. Una infraestructura sanitaria tan necesaria para una población que cuando se pone malita se ve forzada a hacerse un buen pico de kilómetros no puede estar tan empantanada. Es un monumento a la incompetencia y debiera sonrojar a los políticos que han pasado por la Junta de diez años para acá. El sábado fueron cientos los gaditanos los que salieron a la calle para exigir algo que debería estar más que garantizado por la propia Ley: una sanidad cercana y fiable. Algo falla en las estructuras politicoadministrativas cuando la salud puede usarse para vender votos. Un ente supraprovincial tendría que "ordenar" la inmediata apertura del Hare de Vejer cueste lo que cueste. No creo que sea tan difícil.