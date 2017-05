De verdad que no sé si Isabel Gómez es o ha sido de Susana o de Pedro o de Patxi. En verdad no me interesa lo más mínimo. Isabel Gómez es la alcaldesa de Ubrique y una persona muy cercana, muy amable y me han dicho que una muy buena alcaldesa. De su pueblo, que es una maravilla blanca en las laderas de la sierra. ¿Cuántas Isabel Gómez hay en España? Pues, si me entiendes, debe haber muchas. Personas jóvenes, capacitadas y enamoradas de sus pueblos, por los que luchan para que progresen, mejoren, sean más cultos y más libres. Han sido elegidas por sus vecinos y la reválida se producirá si la gente ha valorado su trabajo, sus condiciones personales. Pero ocurre que es muy difícil no formar facción o que te asignen un lugar en la formación. Los partidos políticos son organizaciones verdaderamente complejas. Pienso en Errejón como ejemplo de los nuevos partidos, en Susana Díaz como metáfora de un clásico, el PSOE, que "le da la espalda", como decía el titular de portada de nuestro Diario ayer. Las estructuras son piramidales, o lo eran. Porque Pedro Sánchez ha orillado la pirámide llamando a la militancia. Y le ha salido bien. Una democracia directa ha sustituido a la democracia clásica de partido, la democracia de representación. Le ha salido bien, ha recuperado la Secretaría General. ¿Ahora? Pues ahora estoy pensando en Isabel Gómez, la amable alcaldesa de Ubrique. Si ha apoyado a Susana Díaz, como tantas en Andalucía, ¿qué le espera en el interior de su partido? En otras palabras, 'los hombres de Pedro' en la provincia, ¿irán tomando posiciones para lograr en cada pueblo la representación conseguida en el PSOE por Pedro Sánchez al margen de la bondad de concejales y alcaldes? Sé que estas cosas forman parte de la vida interna, son cosas de ellos, para entendernos. Y juegan al mismo tipo de refriega o revancha llegado el caso. Fran González puede hablar ahora de algunas cosas, aunque no creo que lo haga. Digo que hablará sin palabras. Es lo que llega, muchas acciones sin palabras, ¿me equivoco? Pero es que he conocido a esta alcaldesa y no puedo verla sino en medio de esta refriega de ahora, esta readaptación que llega y que llegará por lo institucional, aunque Andalucía se convierta en un bastión de Susana, que sigue presidiendo la Junta y desde allí tiene tentáculos en cada municipio. Una vez más se está tratando de Poder, así con mayúscula e inquietante sonido. Queda un tiempo para que sepamos el dictamen del voto popular de Pedro Sánchez, ya conocemos sus votos militantes: 74.233. Somos varias decenas de millones de españoles.