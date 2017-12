Inocentadas de 2017

En este siglo XXI los periódicos serios ya no publican inocentadas el 28 de diciembre. Pertenecían a la mejor tradición del humor español, que eran Wenceslao Fernández Flórez, Miguel Mihura, Jardiel Poncela y tantos otros, hasta llegar a La Codorniz. Después vino el soserío y el poco ingenio. Los malanges siempre han menospreciado lo humorístico, porque ellos no tienen gracia. Sin embargo, ahora ya no hacen falta inocentadas el 28 de diciembre, sino que las leemos todos los días. Este año, la gran inocentada ha sido el exilio de Puigdemont en Bruselas. Y, en Cádiz, la inauguración de la estación de autobuses, que estuvo más de un año terminada y cerrada. Pero en Cádiz leímos muchas más, de las que sólo destaco algunas:

-Comienzan las obras del carril bici: Otro clásico gaditano. Después de varios años anunciándolo, han comenzado. Ya veremos si lo terminan antes de 2050.

-La Diputación entrega las llaves de Valcárcel a la Universidad: Sólo las llaves, ¿eh? Ya falta menos para que Ciencias de la Educación vuelva a Cádiz. En realidad, falta todo, que empiecen las obras y que las terminen, pero el rector González Mazo está contento, no sea que los okupas se cuelen otra vez.

-La plaza de España será peatonalizada: Se probó un par de días, y no quedó claro si Martín Vila se animaba, o se desanimaba, o ya veremos, y esperarse un poco.

-El PSOE inicia una campaña para pedir la supresión del peaje de la autopista AP-4: A ver si explican que Zapatero tampoco rescató el peaje. Y que ahora sería una tontería, porque saldría más caro que esperar a 2019, y la indemnización la pagaríamos todos, por no tener paciencia. ¿Y por qué no piden que terminen la autovía A-4 de Jerez a Sevilla? ¿Y la de Arcos a Antequera? ¿Y la de Vejer a Algeciras? ¡Por carreteras pendientes en esta provincia no va a quedar!

-Una de Semana Santa: Aprobado el cambio de la carrera oficial: Pero sólo por un año, cuidado, no sea que se equivoquen y lo cambien a peor, que podría ser.

-Otra de Carnaval: La Pestiñada y la Ostionada se celebrarán con el COAC ya iniciado: Cualquier año el COAC empezará coincidiendo con los Tosantos. Y la Pestiñada se atrasará al día de los Jartibles. Hay una gran confusión con los tiempos, y es lioso.

Ayer se publicó otra, que también me ha parecido curiosa:

-La UCA estudia rutas marítimas no invasivas entre Cádiz, Huelva y Portugal: A ver si van a descubrir América con las carabelas de Colón, siguiendo un poco más lejos.

No hacen falta inocentadas. ¿Para qué?