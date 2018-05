La Humanidad inmaterial

Se le debería hablar claro a la gente: es muy difícil que el Carnaval de Cádiz entre a formar parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Ojo! No digo que sea imposible. Pero es muy difícil, ¿lo entienden? Por eso, no deberían crear falsas ilusiones antes de tiempo. Tampoco hace falta que ahora, al olor de la tostá, digan digo donde dijeron diego. Tampoco propaguen que resultaría muy negativo para el Carnaval y para Cádiz formar parte del listado de la Unesco, a fin de justificar que no entre. El Patrimonio de la Humanidad puede masificar el turismo, pero el Carnaval de Cádiz ya está suficientemente promocionado, y es muy conocido. No le va la vida en ello, ni tiene nada que ver con el silbo de la isla de la Gomera.

Entre las instituciones gaditanas que más han colaborado para que Cádiz entre en el club del Patrimonio de la Humanidad está el Ateneo, presidido por Ignacio Moreno Aparicio, que ha realizado diversas gestiones al respecto. También se debe recordar que Gregorio López Martínez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Carlos Díaz, fue el primero en apuntar la conveniencia de que Cádiz lo intentara. Pero entonces no se hablaba del Carnaval. Se pretendía incluir algo de Cádiz: las fortificaciones y los castillos, la ciudad colonial americana, la Constitución de 1812, lo que sea…

Por las gestiones que últimamente han realizado, para tantear a la Unesco en plan lobby gaditano, y para garantizar el apoyo de la Junta de Andalucía (que es imprescindible), se ha visto que hay dos inconvenientes importantes para Cádiz:

1. Existe una lista de espera muy amplia de ciudades españolas, que ya han propuesto las actividades y monumentos más variopintos, dándose la circunstancia de que en la Unesco son prudentes con España, por ser el país número 1 en la lista aprobada.

2. La candidatura de Cádiz ya estuvo inscrita, pero no se completó. Por lo cual, en la Unesco, tienen una impresión tirando a negativa, que se debe superar.

No será fácil que lo aprueben, por otros motivos adicionales, como que ya hay carnavales americanos inscritos en el Patrimonio Inmaterial. En resumen, se puede decir que es una candidatura bastante más difícil de lo que se supone.

Hay que tener cuidado con el Patrimonio de la Humanidad, porque Cádiz hizo las cosas mal, y corremos el riesgo de terminar de estropearlo. Puede que en 2050 se siga hablando de lo mismo. A lo mejor resulta más fácil batir algún récord Guinness, como el del espectáculo más largo del mundo.