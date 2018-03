Hagan algo

No hay quien pueda con la fuerza del mar. Lo hemos comprobado esta semana. Un simple temporal ha causado daños millonarios en toda la provincia de los que costará recuperarse. Viendo lo que es capaz de provocar una borrasca uno se pregunta qué pasaría si alguna vez llegara esa gran y temida ola. Teniendo en cuenta lo mal preparada que está Cádiz para soportar una catástrofe, sus malas comunicaciones, bien harían los políticos en ponerse a trabajar para dotar al Golfo de Cádiz de esas boyas que al menos le den a la población unos minutos valiosísimos para ascender a una altura que permita salvar vidas. Hemos visto que ante la fuerza del mar, cuando reclama lo que es suyo, no hay muralla que valga. Todavía estamos a tiempo, hablamos de miles de vidas, no ya solo de bienes materiales, sino de la supervivencia de los gaditanos. Están tardando.