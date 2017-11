Hasta hace muy poco se relacionaba la expresión hacer política con trapacerías, componendas, enchufes y corruptelas. Cuando se decía que alguien hacía política en realidad se señalaban actuaciones oscuras en beneficio propio de los políticos y de los partidos. Desde que el temporal catalán nos ha inundado parece que la expresión ha tomado otro cariz. Todo aquel que no tiene nada que decir nos endosa la expresión, dirigida por igual a los independentistas y a los constitucionalistas, al Gobierno de Cataluña y al Gobierno de España. Hagan política ahora parece significar otra cosa. Decirlo para muchos es como situarse por encima del bien y del mal : ¿eso quiere decir que es preferible saltarse las leyes y excarcelar a aquellos que los jueces han enviado a Estremera o Soto del Real? ¿No aplicar el artículo 155 de la Constitución y permitir que el Gobierno de la Generalidad complete la secesión? Porque tras esa expresión me malicio yo que lo que hay es un intento de que no se cumplan las leyes. Hacer política se contrapone a la actuación de los jueces y al acuerdo del Senado por lo que no cabe más que pensar que se trata de impulsar actuaciones al margen de la ley. Si un Parlamento acuerdo leyes contra sus letrados, su secretario general y su consejo consultivo ,si un Gobierno promueve un referéndum contra sentencia del Tribunal Constitucional y una declaración de independencia, hacer política debe ser mirar para otro lado. Qué escándalo, aquí se juega.

Todos estamos consternados por lo que ocurre. A nadie le puede gustar que haya consejeros de un gobierno en la cárcel pero no está de más recordar que hay dos presidentes de gobiernos autónomos afiliados al PP que lo están e incluso unos cuantos consejeros y militantes de ese partido. No tienen el glamour de que algún descerebrado les llame presos políticos pero no son menos presos que los otros. Encima ninguno huyó a buscar refugio sino que asumieron sus responsabilidades. El mes que viene dos expresidentes de la Junta por el PSOE van a sentarse en el banquillo por el fraude de los ERE y ninguno ha puesto pies en polvorosa ni ha reclamado el estatuto de preso político. Así que lo de hacer política debe equivaler a saltarse las leyes en lugar de cumplirlas o promover su cambio. Cambio que por cierto, si llega, terminará con un perjuicio para Andalucía cuando se establezca la diferencia entre Cataluña y el resto y se consumen regalías fiscales para los habitantes del norte del Ebro. Si me perdonan la frase : me doy por follado.