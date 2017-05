Guía para okupantes

Es una pena que en la Feria del Libro gaditana, que hoy se clausura, no se haya presentado una Guía Práctica para Okupantes de la Provincia de Cádiz. A mi modo de ver, hubiera sido tan interesante como presentar el libro de los diálogos de Teresa Rodríguez (la de Podemos) y Antonio Maíllo (el de Izquierda Unida), que no es un dúo como los hermanos Machado a efectos literarios, ni siquiera como los Álvarez Quintero. Pero en Cádiz pasan estas cosas (y algunas más). Y se les ha ido vivo lo que podría haber sido el gran best seller de esta feria: el libro de oro de la okupación, que en realidad admite un desglose y desarrollo enciclopédico.

Porque todo hay que decirlo. En esta provincia tenemos verdaderos especialistas. Tanto en la teoría como en la praxis. Para la parte teórica, nadie le puede rebajar sus méritos a la ex concejala Ana Lorenzo, del PSOE de San Fernando, que si bien ha dimitido y ya no ejercerá la cátedra de Okupación Aplicada, antes ofreció lecciones muy útiles, incluso gratis, a los interesados. Sería oportuno resumirlas en un libro, para conocimiento de todos. Podría incluir un prólogo comprensivo de la alcaldesa isleña, Patricia Cavada. En un momento dado, que se lo editara el servicio de publicaciones de la Diputación, con un epílogo de Irene García. Para algo son del mismo partido, aunque no sé si de la misma familia.

Últimamente, en el PSOE, con las primarias y las secundarias, están que ya no saben si son familia de los suyos, o de los otros. Algunos quieren ser más podemitas que los de Podemos. ¿Los otros defienden las okupaciones? Pues ellos más todavía. Puestos a copiar, lo mejor es aprender con los verdaderos especialistas. Podrían asistir a un curso práctico con concejales gaditanos como Adrián Martínez de Pinillos (que ahora está más tranquilo y nadie se acuerda de él). O bien recurrir a los okupantes de Valcárcel, donde la Diputación sigue haciendo méritos para que se lo vuelvan a okupar.

Entre unos y otros, hay temática para engrosar las publicaciones. Del tipo: Guía de okupación para dummies (que inicie a los principiantes). Y otras más especializadas, orientadas a los expertos, como Fundamentos teóricos de la okupación práctica; Marxismo y okupación: una revisión posmoderna; La okupación en las coplas del Carnaval; Fechas fijas para la okupación revolucionaria; Explotadores y okupantes: una justificación ética actualizada. Y muchas más.

Podrían organizar, en 2018, una Feria del Libro para okupantes, dedicada a Venezuela. Para pregonero se me ocurre uno.