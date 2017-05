No lo van a creer, pero hay gente que pasa de la guerra de las banderas. Que ni vomita al ver la republicana ni huye de la española como Drácula de un crucifijo. Están ahí, existen. Son de una nueva generación de españoles cansada de la rivalidad rojos-azules que nos quieren imponer. Gente que no quiere la radicalidad de unos y otros. Con otras miras, con otros horizontes, con ganas de una España distinta. Gente olvidada que tiene mucho que decir, que quiere un progreso no salpicado de pugnas entre partidos, de discursos vacíos, de políticos utópicos, de guerras internas, de corruptos o de nacionalismos. Gente hastiada que ha probado a votar de distinta forma desde la izquierda a la derecha. Gente que ha perdido hasta la ideología porque los que debían iluminarle el camino le han defraudado en el más amplio sentido de la palabra. Gente corriente que no se mete en nada, pero el día que se meta tendrá mucho que decir.