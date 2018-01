Gente de Cádiz

Una de las cosas que más aprecian los forasteros es el buen carácter de los gaditanos. Que tiene mérito, porque aquí no se atan los perros con longanizas. Ese carácter amistoso, sin tomarse confianzas y ese ingenio, sin dárselas de graciosos, me los alababan ayer los venidos de la capital, a los que acompañaba a unas gestiones, por encargo de mi hijo. Al salir de la entrevista ya me alababan la puntualidad en recibirnos y el conocimiento del tema, que no siempre ocurre y, lo que es más importante, se les indicó, cuál era el mejor camino para sus pretensiones. Mi intención no era estar presente en la reunión, sino, a la manera del introductor de embajadores, presentarlos. Me disculpé, por tanto, hechas las presentaciones pretextando otras ocupaciones, pero al decirme: "y tú ¿por qué te vas a ir?", en un tono tan amistoso y sincero que hizo que me quedara.

Mis forasteros habían reservado en El Faro para almorzar y como era temprano, se me ocurrió que antes nos pasáramos por algún sitio emblemático del Carnaval, ya que estamos en sus preludios. Creo que no hace falta que diga que mis conocimientos del barrio de la Viña y sus establecimientos no vienen precisamente de esa celebración, sino más bien de la Semana Santa. Y allí, como los Lunes Santos, fuimos a Casa Tino, donde nos atendió, como él sabe. Sus ortiguillas, que no conocían, encantaron a los forasteros. En El Faro, se estaban celebrando las Jornadas de la cocina Zamorana, que ya es tradición en el establecimiento. Además de a sus tres hijos, esto me dio ocasión a saludar a Gonzalo Córdoba, que es un poco mayor que yo, pero me gusta saludar a (los pocos) amigos mayores. Y en el taxi, camino de la estación, el conductor nos dio una muestra del ingenio gaditano. Contó uno tras otro chistes, de los que selecciono el referido a la supuesta separación de la pareja Kichi y Teresa y el otro explicativo de qué porqué a Teófila le llaman "la Viagra". Mis amigos forasteros me insinuaron que si tenía preparado tan ocurrente taxista y les dije que la gente de Cádiz, a pesar de penas y miserias, tienen gracia y buen carácter y se quedaron mis amigos con esa copla.

Menos mal que no se quedaron un día más porque hubieran podido leer una columna en este "Diario" titulada "¿Qué tiene que pasar?" donde un gaditano ilustrado, que no ha tenido privaciones, se despacha con denuestos, muestra de su rencor y mal carácter. En lo de "tener al pueblo sumido en la ignorancia y en la mentira", él que ha sido enseñante, debe tener alguna culpa.