L A frase de Zabalita, no por repetida, puede servir para inciar: cuándo se jodió la universidad. Dos momentos: cuando se decidió que cada provincia debía tener una universidad y cuando se crearon universidades privadas que en lugar de buscar la excelencia buscan el negocio. Las familias pensaban que el único destino digno para sus hijos era estudiar una carrera. Cerca de casa siempre habría algún centro y encima becas. Se hizo verdad aquello que se gritaba en los 70 "el hijo del obrero a la universidad".

En España hay un millón y medio de estudiantes universitarios cuando se sabe a ciencia cierta que el mercado no va a absorber tantas tantos titulados, que terminarán frustrados como dependientes de alguna tienda. Hay más de cien mil profesores, muchos de ellos alcanzaron el puesto por favores del catedrático de turno,lo que se llama la endogamia. Tan solo dos universidades españolas están entre las 200 mejores universidades del mundo. De 83 universidades, 33 son privadas , con criterios laxos a la hora de dar títulos, alguna por internet gracias a la cual hay cargos públicos del PP en la provincia que pueden enmarcar su papelito. No es de extrañar en este clima se regalen doctorados y másteres a políticos que quieren adornar su curriculum .La de Cádiz fue creada en 1978 , con cuatro campus por cuestiones políticas. Es tan ridículo que en la provincia hay dos centros de Derecho, dos escuelas de magisterio, dos de enfermería y no tenemos una facultad de Medicina en Villamartín de puro milagro. La UCA es la universidad 892 del mundo con 20 mil alumnos y 1.700 profesores.

Aún no sabemos la conclusión de aquel festival que fueron las llamadas tarjetas black cuando nos enteramos de que se montaron chiringuitos para recoger subvenciones de aquí y de allá que se recompensaban con algún doctorado. Al final no pasará nada como no ocurrió con las tarjetas y dará igual si alguien dio un título a cambio de dinero . Todo para que alguien se ponga una toga y un birrete . Quizás todo empezó con la salida de Manolo Larrán del equipo rectoral de Diego Sales, cuando todo el mundo sabía lo que pasaba pero nadie quería hablar de ello.

Ni que decir tiene que hay magníficos profesores que hacen una labor docente e investigadora del primer nivel, aunque algunos hallazgos terminen en la mesa de Aponiente o para las piruetas financieras de Carbures, por no hablar de las bodas mejicanas y la codicia de la calle Veedor.