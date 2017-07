Furor hotelero

Como el furor salinero del que habló Eduardo Benot hace algo más de un siglo, estamos ahora con una prolongada epidemia de hoteles. En cada esquina nos acecha uno con diferentes niveles y categorías: con encanto y sin encanto, para el turismo de historia y para el de playa, con más estrellas y con menos. El caso es que si no se me olvida ninguno tenemos ante nosotros el anuncio de 11 nuevos hoteles en la ciudad. A saber: La Casa del Cónsul, la Casa de las Cuatro Torres, el Palacio de Benito Cuesta, la Casa del Almirante, el solar junto a Valcárcel, el que va a hacer Barceló sobre la Estación, el que anuncia el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria en el Muelle Pesquero, el que se va a hacer en la actual Comisaría, el que se va a hacer en lo que fueron las oficinas de Telefónica bajo el Pirulí, el que se hará en lo que hoy es el Tiempo Libre y el del Estadio. Es posible que se me olvide alguno. Ya la Junta ha descartado un albergue juvenil que se iba a hacer en Puntales, con lo que Cádiz será la única capital sin este equipamiento en toda Andalucía. Y se descartó el que se iba a hacer en el Campo de las Balas, ahora destinado a instalaciones deportivas según nos dicen. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, según parece, están todo el día reunidos con empresarios hoteleros que traen importantes proyectos bajo el brazo, todos ellos con la inversión asegurada lo que obliga a cambiar el PGOU cada vez que sea menester "hay que obedecerles o no vienen más" aunque llevemos años a la espera de algunos de estos proyectos. Como cantaba el maestro "Hotel, dulce hotel". Es cierto que en el mundo hacen turismo alguna vez en su vida 1.200 millones de personas y que a España vienen cada año 75 millones de turistas. Resulta la industria más importante de la provincia e incluso de España, quizás por encima del ladrillo. Así que el futuro para nuestros hijos es trabajar en el sector: el que tenga formación e idiomas, en la gestión y en puestos de responsabilidad. Quien no lo tenga de camarero, de limpiadora, de kelly (como le dicen ahora) o de lo que sea menester. Muchos trabajos se crearán para las empresas de suministros y servicios externos de los hoteles. Derivado de todo ello habrá muchos restaurantes, bares, chiringuitos y terrazas de todo tipo. De aquí a nada se reivindicarán hasta los antiguos baches. Atentos. Antonio Di María debe tener los dedos huéspedes de contar las cuotas de socios que se le vienen encima. Todo sea por Cádiz.