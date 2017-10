Fuerza y honor

Decía Bartolomé Llompart que había palabras propias del carnaval, lo mismo ocurre en todos los ámbitos de la vida. Una vez le dije a uno en un partido de fútbol que si conocía el principio de la ubicuidad y se me puso hecho una fiera. La política tiene también su jerga. Hay cosas que dichas en una casa de vecinos suenan tremendas y cuando las sueltas en un debate político no son nada. En España te llaman fascista a las primeras de cambio. Si no piensas como yo es que eres un facha. Si eres independentista todo aquel que quiera que se cumpla la ley es un fascista. Si eres de Podemos todo el que no es de su partido es de la casta , del régimen del 78, corrupto, del bloque monárquico, de los de arriba, ha promovido el saqueo de los bancos o es de las puertas giratorias. El partido que más ha descalificado en sus tres años de existencia es Podemos ya que según su propia épica ellos son el pueblo y el resto son unos desalmados. Yo debo tener la piel de un lagarto porque la mayoría de estas expresiones me divierten. Sufrí del PSOE y luego del PP, las sufrí del PCE y ahora con Podemos y para mí como el que oye llover. Incluso en su día los del PSOE cuando los criticaba me mandaban al palomar, decían en una nota de prensa cuánto ganaba yo y mi mujer . Me pusieron varias querellas por decir una tontería del calibre de que el alcalde se comportaba como una ramera complaciente, que debía ser a oídos de Carlos Díaz un insulto terrible. Ahora lo pienso con el paso de los años y lo que me parece es una cursilada . Eso sí, cuando el alcalde perdió la querella le pedí perdón, aunque no aceptó las excusas.

Le han dicho a José María González cacique y fascista. Debe ser tan grave que incluso se ha convocado un pleno para hablar solo del tema. No había tiempo para debatir sobre la municipalización de servicios pero sí lo hay para discutir la importancia de esos términos. En lugar de reclamar la restitución de su honor en un tribunal (como ha hecho el PP en el Caso Loreto) lo quiere hacer en el Ayuntamiento. El PP reprobó a Rafael Román en un pleno por haber pedido explicaciones a cuenta del incidente del Campo de las Balas. Ahora Podemos quiere reprobar a Teófila Martínez por haberle dicho a González cacique y fascista. ¡Uy lo que me ha dicho! Cacique, si eso suena a un combinado de cola. Hay gente que tiene puño de hierro y mandíbula de cristal, capaz de gritar "la próxima visita será con dinamita" y ofenderse como si fuera el alcalde de Zalamea en lugar del de Cádiz: el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios.