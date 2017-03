Frenar a los patosos

Hoy es Miércoles de Ceniza, gracias a Dios, aunque en Cádiz se nota poco, casi nada. Por eso, Doña Cuaresma se va de excursión a Sevilla o a Jerez, para consolarse con unos garbanzos con espinacas. Poco a poco, el Carnaval de Cádiz se ha reconvertido en el Carnaval de la Baja Andalucía, sobre todo del triángulo del arte. Los sevillanos y los jerezanos prefieren viajar a Cádiz, en vez de potenciarlo en sus ciudades. Así, es indiscutible que esta fiesta deja al comercio y al bebercio gaditano muchos beneficios. No existe ningún Carnaval en Andalucía que pueda rivalizar con el nuestro. Todo eso está muy bien, y se debe destacar.

Pero hay una parte negativa: la basura y la falta de civismo. El Carnaval de Cádiz se está consolidando como una fiesta muy guarra en la calle. Se parece demasiado a unas barbacoas salvajes. Con la diferencia de que los perjuicios no son para las playas, sino para la ciudad y para la calidad de vida de sus vecinos. Puede llegar un momento en que el patrimonio resulte deteriorado, por no hablar del daño a parques y jardines, al mobiliario urbano, a lo que se ponga por delante. Se echa en falta que algunas de las plataformas interesadas por nuestro patrimonio digan algo. Pues no les dará igual que los monumentos (incluso catalogados como bienes de interés cultural) aparezcan regados de meados y ensuciados con porquerías.

Conste que la culpa no es del Ayuntamiento de Kichi. Ya venía de antes. Este año los de Unidos Podemos han intentado hacer una campaña cívica, o algo parecido; además de que han instalado urinarios portátiles por medio Cádiz, como en 27 lugares. Lo que no impide que individuos maleducados e individuas maleducadas sigan orinando en plena calle, y a plena luz del día, sin pudor ni vergüenza. Sólo hay una forma de arreglarlo, que es a razón de 100 eurazos de multa a todo el que sea pillado o pillada. Pero, como dicen que es la fiesta de la libertad, a ver quién se atreve.

El ambiente de las coplas está mejorando en los últimos años. Las agrupaciones han colaborado en la medida de sus posibilidades. Han contado con la ventaja de un 28-F en martes, que es el día ideal para un largo puente festivo. Sin embargo, siguen llegando personas que sólo piensan en beber (por no referirme a otras cuestiones) y que no respetan las costumbres del Carnaval, ni las más elementales normas de educación. Poner freno a esos patosos debe ser un objetivo claro, antes de que sea demasiado tarde. Cuidado, que la basura y el incivismo pueden llegar a ser insostenibles.