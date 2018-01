Fran o no Fran

Por terminar la serie sobre las margaritas municipales gaditanas, hoy le toca el turno al PSOE. Aunque es un asunto ya tratado, que carece de novedades y que se deja correr, a la espera del momento oportuno de anunciarlo, que aún tardará. Desde que se fue Carlos Díaz de la Alcaldía (o le ayudaron a irse) el PSOE ha tenido un problema grave con su candidato en Cádiz. A priori, en los tiempos de Teófila, el mejor era Rafael Román, que se presentó tras ser presidente de la Diputación. Pero se enfrentó en el momento más heavy de la alcaldesa, con el soterramiento fresquito, y le tocó ser líder de la oposición municipal, que no era el sueño de su vida.

Aquella experiencia de Rafael marcó al socialismo local. Desde entonces ninguno de los elefantes sagrados del PSOE gaditano se ofreció para el martirio. Era mejor acompañar a Manolo Chaves en las listas sencillitas, con los puestos garantizados y sin broncas casi todos los días. La comodidad del cargo fácil, el aggiornamento del socialismo gaditano, el mal rollito que llegaba desde la Junta en las peleas contra Teo, los proyectos cachondeables como el hospital y la Ciudad de la Justicia… Todo eso fue haciendo mella y causando un profundo desgarro interior. Las familias socialistas tampoco se caracterizaban por la amistad.

Pero se hablaba de Fran González. Es el líder del PSOE local, donde se ha atrincherado con soltura. En condiciones normales, el candidato del socialismo gaditano sería él. Sin embargo, le persigue una maldición: aquel terrible día de junio de 2015 en el que tuvo que elegir entre Teófila o Kichi. A resultas de que los gaditanos de uno u otro color no se lo perdonarían nunca.

Fran estuvo en el sitio equivocado. A causa de su mal resultado, Kichi le quitó el liderato de la izquierda y el sillón de alcalde. Tropezar dos veces en la misma piedra sería malo. Colocar a alguien de su equipo, como María José Rodríguez (que es una buena concejala), en plan testaferra, para que se lleve el leñazo, podría ser un parche.

La campaña contra Fran se ha incentivado, a cuenta del Tricentenario. Aunque no están de moda las comparaciones taurinas, se puede decir que intentó salir a hombros. Pero el lote que le tocó en suerte no colaboró, y ese Tricentenario era manso con ganas, y no tenía ni medio pase. Lo trasteó con decoro, y lo liquidó con media estocada caída. Ya vendrán ocasiones mejores para lucirse.

La margarita de Fran o no Fran también dependerá de los otros rivales. Desde luego, Fran estaría listo de papeles si otra vez queda por detrás de Kichi. Pero, siendo un hombre decidido, tiene algunas papeletas para buscar la segunda oportunidad.