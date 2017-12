Fin de año

Mañana es el último día del año 2017 y ocasión para recapitular y establecer un balance de lo positivo y de lo negativo del año. Este balance es muy personal, por lo que yo no lo voy a hacer, sino que lo haga cada uno. Ayer que era el día de los Inocentes, estuve en Cádiz y no me extrañó que en la notaría en la que estaba citado hubiere casi una aglomeración, porque es usual que a fines de año se quieran dejar resueltos los asuntos que se van quedando pendientes. Además de ello, el aumento de clientes en la notaría denota un incremento de la actividad contractual, lo que es un buen síntoma, mejor que cuando las aglomeraciones se debían a la recogida de letras protestadas. Fuimos muy tarde a almorzar y recalamos en el Atxuri, que ya he elogiado en muchas ocasiones, que también tenía un lleno hasta la bandera. Pero el nieto de Jon, que cubre la faceta de relaciones públicas, nos buscó acomodo y el gran cocinero que es Perico y sus ayudantes, nos pusieron de comer sin necesidad de elegir, porque después de tantos años él conoce nuestros gustos. Mis anfitriones eran Pepe Frontado y Paco de la Rosa, dos personajes de Cádiz que por su solvencia ambos y por sus ocurrencias otro, pasan a engrosar la nómina de los "grandes de Cádiz".

Es buena noticia la que aparecía en este Diario de que existe la posibilidad de que se pueda derribar la Aduana para que la estación de Cádiz luzca como debe. Un informe encargado por una plataforma ciudadana que pretende su derribo y que firma el arquitecto González Capital, le llama de todo, menos bonita. "Anacrónico, vulgar, de notable torpeza, que no merece la protección oficial de que goza, sin valor histórico ni calidad intrínseca". Pero el edificio de la Aduana no solo cumple la función para la que se construyó, hoy menos relevante, sino que también es la sede de la Delegación Provincial del Tribunal Económico Administrativo y vivienda de funcionarios, como es natural su derribo originará gastos y nuevas inversiones para acoger esas dependencias administrativas. Cuando se celebró el 150 aniversario de este Diario se pudo apreciar la belleza de la Estación de Cádiz. Dos gaditanos ejemplares se empeñaron en que no se derribara cuando el arreglo de la Estación y lo consiguieron con la complicidad, en este caso, la autoría, de la Junta de Andalucía. Cualquiera puede tener la opinión que se quiera sobre el edificio de la Aduana y la Estación de Cádiz. Lo que parece es que la Plaza de Sevilla, con el derribo de la Aduana, lucirá mucho mejor.