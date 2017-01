Verán como a la vuelta de poco tiempo nadie se acuerda de las Ninfas del Carnaval de Cádiz. Muchos de los partidarios de su mantenimiento o simplemente contrarios a todo lo que haga este equipo de gobierno, como si no se atrevieran a proclamarlo, critican entre risas que la ciudad se dedique a debatir sobre asunto tan peregrino, como si no hubiera más problemas en la Tacita. Pero no diría yo que sea un tema tan nimio. De acuerdo, la ciudad no se juega su futuro por el hecho de que un grupo de mujeres, que atesoran unas virtudes sin determinar para representar a todo el colectivo femenino gaditano, esté o no esté en un palco del concurso de agrupaciones o acuda a ciertas ofrendas religiosas. Pero tampoco había ningún motivo para mantener unas figuras que no se sabe qué representaban y que tenían un indudable aroma antiigualitario. Así pues, no es mala forma de empezar 2017. Feliz año nuevo.