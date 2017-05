En realidad más importante que la integración entre el puerto y la ciudad, las excursiones pagadas con dinero público para ver cómo lo ha hecho un puerto vecino, si la Magna Mariana va a ocupar la ciudad entera o solo su mayor parte y si los que no somos de la peña podemos permanecer en Cádiz cuando la okupe la horda capillil, más importante que todo eso es el invento de la fecha fija del carnaval. Cuando no se sabe qué hacer se inventa uno un debate. Si no se sabe si quitar las barbacoas o no: debate. Si no se sabe si quitar las ninfas o no: debate. Si no se sabe qué hacer con el puerto: debate. A veces se buscan soluciones intermedias del tipo: no entrego al Nazareno el bastón de mando ni salgo en su comitiva pero anuncio que voy detrás con mi mamá. No sé si lo de Loreto fue grave así que en lugar de ir a la policía voy a la fiscalía. Pero nada iguala el debate sobre la fecha fija del carnaval. Cumbre. Están saliendo asociaciones carnavalescas de debajo de las piedras. A las que ya había (autores, intérpretes, peñas, artesanos) se suman ahora los coristas, los compartistas, los chirigoteros y los cuarteteros. Han anunciado la creación de su asociación correspondiente los tramoyistas del Falla Reutilicemos Los Papelillos, Los Stageirs de Tere la de la Tartana, Los Romanceros de Uno, Los Romanceros de Dos, los disidentes de la anterior que son Los Llevadores de la Cartela del Romancero, los disidentes de la asociación de cuarteteros como son los cuarteteros atercerados "Un trío es lo mejor que hay" y los cuarteteros quinteteros "Los quintos de cerveza". Están también Los Cocineros del Grimaldi, que defienden la fecha fija porque dicen que así no hay salmonelosis. En el ámbito del carnaval callejero se han creado distintas entidades: Los que se Fueron a Puerto Real Para no Volver, la Sección Feminista, Los Ilegales Legales que no saben ni cuanto salen, con sus disidentes Los Legales Ilegales con Formación Fija y número tan exacto como el reloj de San Juan de Dios. Podemos, en su afán por promover organizaciones afines tipo Ánfora y Amigas del Sur, han creado las Exninfas Desninfadas Arrepentidas, Los Punta Jurado (han propuesto al alcalde la presidencia de honor), Los Becarios de Aponiente y Alevante (van a hacer un arroz solidario con plancton para ver si comen algo, que Ángel León no tiene para papel higiénico). Cada uno tiene su opinión. Ya saben: unos me dicen hazlo, otros que no lo haga, y al final yo hago lo que a mí me da la gana. Referéndum ya.