Fauna local

No se le ha dado la importancia que merece a la propuesta formulada por algunas asociaciones para que se proteja a los gatos salvajes que hay en los bloques del Campo del Sur, una idea muy justa y atinada porque los bloques no serían lo mismo sin los gatos. Si acaso la propuesta se ha quedado corta. Yo protegería también a las lisas mojoneras, endémicas de aquella zona y que siempre le han dado un sabor especial, ahora que Ángel León ha rescatado del olvido este pescado que en Cádiz antes se tiraba nada más cogerlo. Como el naturismo es lo que vale, me tomo naturales, los quintos de cerveza, y no concibo a esa gente sin corazón y sin sentimiento que no le gustan las gambas. Incluso propongo que se protejan a las lapas de pelo, a las gusanas de canutillo y a las tortugas de los aljibes basados en esa gloriosa copla de Javi Osuna que canta David Palomar. Las tortugas se están perdiendo y es una pena porque los alijibes terminaron como vertederos de escombros o, si acaso, como bodegas de quien se lo pudo permitir. Ahora Cádiz está lleno de estorninos ya que no tenemos al frente de mantenimiento urbano a Paco Vivas, retirado a San Roque en la industria del placer. Qué tiempos en los que Vivas ahuyentaba a zambombazos a los estorninos de la plaza Mina. Ahora, según dice este periódico, han anidado en el Hidrogáfico . Hemos perdido a las lavanderas blancas que invernaban en Canalejas pero seguimos teniendo muchas gaviotas o charranes, que el Partido Popular nos ilustra acerca de los diferentes tipos de pájaros que hay en España, unos en la gurtel y otros en el mismo Gobierno. Salió una chirigota sobre otra colonia de animales de Cádiz "6 ratas por habitante": "quédate en tu casa y no salgas en carnaval" cantaban. Antes eran famosos los patos de la Cascada y los de las Puertas de Tierra, tan es así que cuando Jerónimo Almagro organizaba las croquetadas en el Torreón se decía "delante están los patos, detrás los que se ponen jipatos y detrás los que pagan el pato". LLORECA se queja de la sobreabundancia de palomas, que cuando Carlos Díaz se quiso reducir su población con una palomada popular, a decir de Carmen Morillo. Nostalgia de los monos del Parque, algunos de los cuales tenían que ser escondidos de las miradas infantiles cuando practicaban el placer de Onán. En cambio hay por toda la ciudad un montón de cotorras argentinas, nada que ver con "Las cotorritas de Filipinas": "yo me pongo con quien quiera una porfía, que no hay en España una cotorra como la mía". Y la gallina.