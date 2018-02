Fatiga me dan

Confieso que lo intento pero no lo logro. Me sigue dando fatiguita ver a los políticos, sean del color que sean, pasearse por el Puerta del Mar para descorchar botellas de champán para inaugurar instalaciones 4.0, dejando de lado las 1.0. Sobre todo, después de presenciar en persona, mientras me hacían una radiografía, una conversación en la que alguien daba un parte a mantenimiento diciendo que desde hace tiempo el equipo había que apagarlo durante un buen rato porque, al parecer, se recalentaba y dejaba de funcionar. A eso me refiero con el 1.0. Aunque de 1.0 también son esas listas de espera a las que uno puede empezar a formar parte después de varios meses de pre-esperas. Y sin dejar de lado esos contratos 1.0, de media jornada, que tienen muchos especialistas, por ejemplo, en neurología, o esos pasillos 1.0 repletos de personas esperando cama. Pero bueno, brindemos, por si acaso.