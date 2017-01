Falta energía

No somos nadie, y menos sin electricidad. El mundo actual está configurado de tal manera que la red eléctrica ha pasado a ser un recurso esencial. Y no sólo son los aprovechados quienes necesitan de los enchufes para sobrevivir. Móviles, ordenadores, cocinas, frigoríficos, televisores... Cualquier ciudadano de a pie vería paralizada su vida más cotidiana sin ese misterioso suministro cuyo precio se adapta a las necesidades de un mercado secuestrado cada vez más por las empresas que deben distribuirlo. El imparable aumento de la cuota eléctrica ha contado en los últimos años con la bondadosa mirada del gobierno de turno, incapaz de actuar con energía y legalidad para salvaguardar los derechos de los consumidores. Una situación parecida a la bula bancaria amparada en una letra pequeña traicionera y nada excepcional. Ya es hora de que los poderes públicos le echen un cable a los ciudadanos, y no a las eléctricas.