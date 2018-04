¿Extender el temor?

En España no se habla de otra cosa que de la sentencia de La Manada. Teniendo en cuenta la de derechos fundamentales implicados, me parece una muestra de responsabilidad social que nos sintamos todos tan concernidos e, incluso, que esta vez lo hagamos sin las habituales bromas que suelen acompañar aquí a cualquier debate público. Hay un grado de crispación y congoja en las conversaciones que nos honra.

Tratando de distender el ambiente, un amigo propuso esta conclusión a los más angustiados por las garantías procesales: "De todas maneras, ¿no es bueno que se extienda el temor de que, en cuanto uno se propase (o pueda dar la impresión de que se propasa) puede acabar en la cárcel? Vamos, no sé... Pero así, a bote pronto, se me ocurre que precisamente en estos tiempos en los que nos quejamos (con razón) de la banalización de todo lo que tiene que ver con el sexo, este tipo de incidentes quizás contribuyan a desbanalizar un poco ciertas prácticas. ¿O no?" Resulta tentador.

Hay muchos aspectos del nuevo feminismo (más allá de la defensa absoluta de la igualdad jurídica en la que estamos de acuerdo todos) que a un conservador recalcitrante y a un defensor de la caballerosidad antigua le parecen muy bien. ¿Ejemplos? El rechazo a los exabruptos callejeros, el desprecio por los chistes ofensivos, la defensa de la enseñanza diferenciada (que las feministas consideran que beneficia mucho a las chicas y yo que beneficia a chicos y chicas y, sobre todo, a la libertad de educación), la promoción de la conciliación familiar, la repulsa al aborto selectivo por razón de sexo, el asco por la pornografía, la veneración a la mujer (que vengo defendiendo desde la Baja Edad Media, fanático de la "Dona Angelicata"), la repulsa a los vientres de alquiler y, como decía mi amigo, la prudencia y la delicadeza en todo lo que tenga que ver con el sexo.

Son interesantes confluencias que celebro y que deberían ser la base de sólidos entendimientos. Sin embargo, creo que en el caso de La Manada no vamos a poder coger por el camino de en medio del consenso y del sentido común. Todos coincidimos en el rechazo frontal y en la condena moral a esas actuaciones y actitudes, pero los jueces tienen la obligación de ceñirse a los tipos penales y de amparar la presunción de inocencia y el principio In dubio, pro reo. Ningún fin, ya sea el mejor del mundo, justifica los medios, ni los procesos paralelos.