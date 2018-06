Dos aspectos se han destacado del nuevo Consejo de Ministros: la excelencia de sus integrantes y que haya muchas más mujeres que hombres. Opino que lo que determina la acción de un gobierno son sus hechos, el resto es propaganda. A mí me da igual que haya muchas más mujeres que hombres lo importante es si el Gobierno de España desarrolla políticas que promuevan la igualdad y garanticen la libertad de las mujeres. No serviría de nada tener el doble de mujeres si luego no se hacen políticas efectivas. Otra tontería: ¿las feministas no defendían la paridad? Lo digo porque el Gobierno no es paritario. Y sobre la excelencia: es cierto que algunos ministros tienen una trayectoria brillante (Borrell, Calviño, Planas, Duque) junto con otros que han sido consejeros autonómicos y han podido ser eficaces en su gestión. Alguna frivolidad televisiva también marca el camino: ese famoseo sí tiene un punto zapateril, la manera de entender la política como un guiño a la audiencia más que la elección de gente capaz de desarrollar una política adecuada. Más efectista que efectivo. Borrell y los que han sido consejeros han podido demostrar su capacidad. Carmen Calvo en cambio ha demostrado su incompetencia. Nada te lleva a pensar que un astronauta será un buen ministro ni que un escritor gestionará bien la cultura, aunque el escritor sea más conocido por sus apariciones en televisión que por su obra. En todo caso soy muy partidario de Platón y del gobierno de los mejores, creo en la búsqueda de la excelencia y en que será mejor gestor aquel con mejor curriculum. Corcuera es el reverso tenebroso, el ejemplo de inepcia de uno cuyo mérito era haber sido electricista. Prefiero a un juez, aunque Zoido también es una excepción a la norma. Dicho lo cual creo que si en el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz hubiera gente con más formación el resultado de su gestión sería mejor. Si pones al frente de la Cultura a una mujer que no sabe ni leer lo que otros le escriben el resultado es desolador. Si lleva Turismo una chica que lo más que hizo en su vida fue hacer de azafata en alguna feria las consecuencias son lamentables. Si lleva Urbanismo alguien que nunca ha trabajado en su profesión lo normal es que haga una gestión gris , tendente a no equivocarse más que proyectar el futuro de la ciudad, eso por no hablar de a quien le pagamos los títulos con dinero de todos. Podríamos analizar así el gobierno local, el provincial y el regional, con idéntico método con el que evaluamos el de España.