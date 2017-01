Escorpiones

Por esas casualidades y paradojas que tanto nos llaman la atención, durante la jornada más fría del invierno se anunció que 2016 había sido el año más caluroso de la historia, al menos desde 1880, que es cuando se empezó a medir la temperatura del planeta. La noticia no la dio ningún brujo del ecologismo radical metido a trujimán de la naturaleza, sino instituciones tan circunspectas como la NASA o la NOAA. Además, para añadir más contraste a un miércoles en el que gran parte de Europa desaparecía bajo un frágil sudario de nieve, también se hizo saber que se ha batido meritorio récord del mínimo de hielo en el Polo Norte y la Antártida. El cambio climático no sólo no remite, sino que avanza inexorable como el destino en una tragedia griega. Perdón por nuestro indomable pesimismo, pero tras conocer los datos no pudimos evitar recordar las palabras de Javier Aracil, maestro de ingenieros andaluces durante décadas, cuando lo entrevistamos hace ya años en su despacho de la Isla de la Cartuja: "El hombre está sometido a una contradicción: su propio crecimiento está depredando la Tierra, pero no puede evitarlo, está en su naturaleza, como en la fábula del escorpión y la rana".

Mientras tanto, todos nos consolamos echando la culpa a los demás. En ese sentido, el ascenso de Donald Trump hoy al trono imperial de Washington es una buena excusa para que muchos nos sintamos aliviados en nuestra responsabilidad ante el desastre ambiental que se aproxima. El millonario de Queens cumple con el mismo papel que el Gran Duque de Alba en los Países Bajos: el espantajo con el que se asusta a los niños petardos, el hombre al que se le endosa la muerte de Manolete. No negaremos las consecuencias muy negativas para el clima mundial de algunas de las previsibles decisiones de Trump, pero tampoco las de muchos de nuestros actos cotidianos a los que no estamos dispuestos a renunciar: encender la estufa o el aire acondicionado, coger un avión, consumir compulsivamente... Cada uno de nosotros lleva dentro un escorpión, aunque algunos sean más gordos y venenosos que otros.

Lo más preocupante es que en la comunidad científica algunos ya se consuelan con la espera del milagro, aunque lo disfrazan de probabilidad. "Es muy posible que un descubrimiento inesperado nos lleve a una fuente inagotable y limpia de energía, probablemente relacionada con el hidrógeno" hemos escuchado profetizar a alguna mente preclara de la ciencia, cambiando su bata blanca por los pellejos de cabra. Puede que sí, que ocurra el milagro. También puede que no.