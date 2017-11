Es lo propio que un nuevo equipo de gobierno proponga cambios sobre cuestiones que necesitan mejorar. Por eso, la permanente del equipo de gobierno de las cofradías ha estudiado y propuesto al pleno de hermanos mayores un cambio en la Carrera Oficial, aprobado con 24 votos a favor y 6 en contra y que, en principio solo regirá a título experimental para 2018. Ya sé que ni siquiera hemos llegado a Navidad, que después está el Carnaval y allá, en la primavera, la Semana Santa. Pero el acuerdo se ha tomado el miércoles pasado y, por tanto, está de rabiosa actualidad e interesa al Cádiz cofrade, que nadie ha contado, pero que es muy numeroso.

No estoy ahora en la junta de ninguna cofradía, pero soy hermano de varias y aunque, por razones de edad, no haga ya la estación de penitencia con ninguna, creo que tengo suficiente experiencia y conocimiento de la Semana Santa gaditana, para dar mi opinión al respecto. A todos los que le interesa el tema saben que el cambio de la Carrera Oficial consiste en que esta no empezará en Catedral y terminando en Ancha, esquina San José, sino en la c/ Nueva, esquina Cristóbal Colón y terminando en Novena, esquina a Barrié. Con ello se acortan los itinerarios de la mayoría de las cofradías y se alargan los de algunas. La razón de este cambio está en que los últimos años se ha constatado una disminución de público en las sillas del final de la Carrera Oficial, con la consiguiente disminución de ingresos para las cofradías. Como me temo que de aquí a Semana Santa escribiré muchas veces del tema, adelanto ahora mi opinión: contra lo que pudiera parecer la mayor concentración de público tiene lugar en las horas de la tarde y cuando se hace de noche este tiende a disminuir no solo por razones térmicas sino también para no coincidir con el mayor apogeo de los bares de copas. Sé por experiencia que a algunos dirigentes de cofradías les parece de menos categoría, lo que llaman "hacer la tarde", pero si el orden es inverso a la antigüedad, se acaba el problema. Yo estoy seguro que si la última cofradía (salvo jueves y viernes) llega a los Italianos antes de las once de la noche, el público no disminuirá. Para ello, no se trata de que las cofradías salgan a las 2 o 3 de la tarde; la cuestión reside en que sus ritmos no sean el lento y desesperante de hoy en día. No preconizo el paso de horquilla, para todas, sino que, con pocos hermanos, aquí se tarda como si tuvieran el cortejo de una cofradía sevillana. (Continuará).