Las encuestas recién publicadas, una en El País y otra en Abc, por citarlas por orden de aparición, coinciden sustancialmente. Las dos indican que si las elecciones generales se hubiesen celebrado cuando se realizó el trabajo de campo, el partido más votado sería C's y en segundo lugar el PP, con una pérdida de 8 puntos respecto a las anteriores. El PSOE ganaría votos, mientras que Podemos tendría un considerable descenso. Las reacciones, como es lo propio, son muy diversas. Así, algunos comentaristas políticos, nada entusiastas de Rajoy, han mostrado una indisimulable satisfacción. Para éstos, el que era un maestro del temple y del hábil manejo de los tiempos ha quedado en un vulgar y aburrido Don Tancredo. El experto en encuestas de Podemos, Pablo Echenique, dice que los mismos malos resultados le predecían las encuestas en 2015 y luego fueron mucho mejores. Recurre a aquello que siempre decía don Manuel Fraga: "La única encuesta fiable es la de las urnas", muletilla habitual, que usaba cuando le pronosticaban un mal resultado. De las encuestas que comento llama mucho la atención los buenos augurios que se hacen al PSOE liderado por Sánchez, que sus corifeos atribuyen a su firmeza frente el independentismo. Debe ser para compensar por lo que Sánchez está ahora pidiendo en Asturias: la reforma de su estatuto para que el bable sea cooficial con la lengua española.

En cuanto a C's, no cabe en sí de satisfacción, aunque su líder Rivera tenga algo de peluseo con la jerezana Inés Arrimada, que en la encuesta le supera en aceptación. A su secretario general, Villegas, ni siquiera la encuesta le anima el semblante y dice que ese éxito le permitirá elegir con quién gobernar: con el PP o con el PSOE. Y, aunque no sonría, su satisfacción no es para menos, porque de gobernar sólo dos ayuntamientos, como le ocurre hoy a ese partido, puede pasar a ostentar el Gobierno de España. Es muy oportuna esa manifestación del portavoz del partido naranja, que como este fruto, cuando está en el árbol, no se sabe hasta que no se pela y se prueba si será dulce o agria. Dato que puede interesar a ese sector de la población que no vota al PP, porque este partido no asume íntegramente sus planteamientos.

Para consuelo de los peperos, hay que destacar lo que dijo Rajoy en la Junta Nacional. El artítulo 155 de la Constitución no se aplicó para prohibir el independentismo, sino para obligarlo a respetar la Ley. Su decisión no le ha rendido frutos políticos, pero habrá que esperar si se lo rinden a la hora de esa encuesta real que son las elecciones.