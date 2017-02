Empieza el espectáculo

Hemos hecho cierta la distopía de George Orwell "1984" hasta el punto de que este libro le ha dado nombre a un programa de televisión que consiste en mirar por el ojo de la cerradura . El cotilleo de toda la vida salvo que nos lo ofrece en directo la televisión. En "El show de Truman" los espectadores veían la vida de un personaje que no sabía que todo era mentira. Hay incluso un partido político que debe su existencia a las tertulias televisivas. En los plenos del Ayuntamiento de Cádiz empezaron a tomar la palabra gente que tenía algún problema o que pretendía exponer sus puntos de vista. Como tenía una repercusión extraordinaria, incentivaron la participación de otros. Los hay que se han hecho asiduos, como si los hubiera elegido concejales. Hablan con tal desparpajo que se dicen representantes del pueblo. Michinina saltó del pleno del Ayuntamiento de Cádiz a los platós de televisión y de ahí a Interviú. Alexis González o Lorenzo Jiménez son conocidos en Cádiz por sus continuas apariciones en los resúmenes televisivos de los plenos. Después del incidente con el portavoz del PSOE, Alexis desapareció del mapa pero Lorenzo Jiménez y sus cinco o seis adeptos son inasequibles al desaliento. Se sienten a gusto con el protagonismo que les reportan sus actuaciones y ahora es raro que no los veamos a todas horas montando su espectáculo. El miércoles delante del Ayuntamiento, con la visita de la Presidenta de la Junta, Lorenzo no pudo permanecer detrás de las vallas . Rompió el cordón policial para ofrecer el espectáculo de costumbre. Estuvo a punto de provocar un incidente mayor pero consiguió su propósito: ha salido en todos los informativos de televisión y las imágenes se han hecho virales, que es lo que se buscaba. No sé muy bien si Lorenzo Jiménez pide algo para sí mismo o reclama soluciones para un problema global. Lo digo porque es más que probable que por edad ya cobre una pensión. Lorenzo Jiménez lideraba hace ahora 37 años al grupo de parados que se encerraron en el Convento de Santo Domingo. A todos ellos les buscó el PSOE una salida personal con un puesto de trabajo en el Ayuntamiento o la Diputación y al resto la formación de cooperativas que fueron concesionarias de servicios municipales. En su caso, creó una empresa de iluminación que trabajó durante décadas en los exornos especiales. Desconozco si en otras ciudades se montan espectáculos así . Me da que Cádiz es especial también para esto.