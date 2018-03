Elogio a Teófila

Hace un par de semanas escribí sobre la decisión de Teófila, cuando se especulaba sobre si repetiría como candidata del PP a la alcaldía. Esta especulación la había provocado la noticia publicada en El País, que citaba a Teófila como uno de los alcaldes, que habiendo sido cabeza de lista en anteriores elecciones, no repetiría en las próximas. Por su parte, el presidente provincial, Antonio Sanz, negaba la información y añadía que si ella quería ser cabeza de lista lo sería y también Teófila confirmaba que sería ella y solo ella la que decidiría. Esto me dio pie para escribir, que siendo esto así, tenía la obligación de presentarse porque un candidato no se improvisa con poco tiempo y ella no se había ocupado de su sucesión, distinguiendo, de alguna manera a alguno de los concejales de su grupo. Luego en rueda de prensa ha anunciado que no va a ser candidata "porque no garantiza la continuidad necesaria para liderar "un proyecto de ciudad" y añade que ha tomado esta decisión, sin presiones. Dejando a un lado lo confuso de su justificación, porque a su edad es presumible que pueda vivir en plena forma los 4 años que dura un mandato municipal y que la alusión a que no ha tenido presiones para tomar esta decisión, se enmarca en lo que se considera explicaciones no pedidas, no quiero que su despedida de la actividad municipal sea tan negativa por mi parte.

Porque Teófila ha sido uno de los grandes alcaldes de Cádiz (decir alcaldesa, como ella ha sido la única, le quita mérito) que ganó 4 elecciones con mayoría absoluta y una 5ª que también ganó y solo el pacto de algunos de los perdedores le privó de la alcaldía. Y esto lo consigue gobernando unas veces su partido en Madrid y otras el PSOE. Comenzó su carrera como concejal en El Puerto de Santa María y ha sido parlamentaria nacional, (que sigue siendo) y andaluza y presidente del PP en Andalucía. Sus realizaciones en la ciudad de Cádiz están a la vista de todos y no necesitan detallarse.

Escribe García Maíquez que el actual Ayuntamiento debiera dedicarle una calle o una plaza y propone que lleve su nombre la rotonda de entrada al segundo puente. Con ello, el actual equipo de gobierno se apuntaría un tanto de los que tan necesitados están. Con los presupuestos de 2016 anulados por el Contencioso, el pequeño gasto de una placa con su nombre, estoy seguro que lo cubriría una suscripción popular. Yo, aunque no vecino de Cádiz, contribuiré, porque se merece sobradamente que los gaditanos tengan un recuerdo de la alcaldesa que tanto trabajó por Cádiz.