Don sin din

La Junta de Andalucía se parece a los españolitos que van a los zocos de Marruecos: "Tú marear mucho y comprar poco". Da muchas vueltas a todo pero lo que es invertir, invierte poco. No sé si es que están completamente tiesos y no lo dicen pero el caso es que da igual quién venga a Cádiz y quién hable que jamás ponen dinero encima de la mesa. Pagan las nóminas de sus empleados y poco más. Para el resto son el reverso tenebroso del Rey Midas: lo que tocan lo convierten en basura. Dijo la Presidenta: irá el consejero de Justicia para ver la ubicación de las sedes judiciales. El alcalde lo ha vendido como si fuera todo un éxito de su gestión cuando en realidad no hay ni un euro presupuestado, no hay proyecto, no hay consignación, no hay plazos. Toda una pose sin efectos reales. Seguiremos años como estamos. Emilio de Llera llegó, estuvo unos minutos, y se fue, que ya se sabe que es mejor que no haga sobremesa.

La estación de autobuses lleva meses terminada, se ha transferido su gestión al Consorcio de Transportes que a su vez ha abierto un concurso público para ceder su gestión. ¿Cómo se va a financiar? Pues con 0,35 euros por billete vendido en todos los trayectos del transporte metropolitano, usen o no la estación. O sea, la van a pagar los 3,5 millones de usuarios. La Junta, como siempre, no pone ni un euro. Ahora van a recortar dos o tres aulas de la enseñanza concertada pero no porque defiendan la pública sino para ahorrar. Luego saldrá Susana Díaz o ese gran líder político internacional que es Mario Jiménez a decir que Rajoy recorta. Años tardó la Junta en resolver el lío que ella misma organizó en la Escuela de Hostelería. 10 años lleva para hacer el tranvía, y eso que tiene fondos europeos. Lo mismo podemos decir del carril bici: cinco años y quizás se haga porque hay fondos FEDER. Todo así.

Los delegados provinciales no sirven para nada porque todo se decide en Sevilla mientras la administración está paralizada a la espera de La Gran Decisión, ese momento mágico por el que contiene la respiración medio mundo: el día en que Susana Díaz comunique urbi et orbe que se presenta a las primarias del PSOE para renovar el mensaje socialdemócrata en momentos de tribulación por la llegada de Donald Trump. Make Spain Great Again. Lo ha hecho tan bien en Andalucía que va a trasladar su exitosa fórmula a España. En Andalucía , gracias a ella, hemos conseguido el pleno empleo y los servicios públicos funcionan como un reloj. España será otra el día que la hagan Gran Lideresa.