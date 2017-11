Si ya estuviera convocada una manifestación para el domingo por la mañana por don Ramón de Carranza y miles y miles y miles de gaditanos abarrotaran las calles de Cádiz oponiéndose al anuncio del gobierno de Podemos y Ganemos, con el apoyo del PSOE, el alcalde retiraría la propuesta de quitarle el nombre a la avenida de quien fue su alcalde. Y mantenerlo en el Estadio hasta nuevas coyunturas. Pero se lo digo ya, no habrá tal manifestación ni movimiento alguno en favor del mantenimiento de la historia de Cádiz en las calles de Cádiz. Pregunte por don Ramón a muchos gaditanos, se encogerán de hombros. Pero vamos, quien dice por don Ramón de Carranza dice por otros. La memoria es frágil, muy frágil. Dentro de unos años puede que olviden los gaditanos el nombre de la alcaldesa de Cádiz que logró el soterramiento, el puente y cien cosas más para Cádiz. Hay cosas peores, qué duda cabe. En lo simbólico y en todo lo demás. Como por ejemplo haber convertido una sinagoga en iglesia cristiana católica. Y no sólo eso, es que aun estando ya cerrada al culto mantiene los sellos episcopales y una cruz en lo más alto. Hablo en concreto de la de Santa María la Blanca, que obviamente no se llamó así sino Sinagoga Mayor de Toledo. Nos hemos estado haciendo la puñeta desde el minuto uno. ¿Cómo digerir que en el interior de las murallas de Jerusalén, en el que fue el Templo de los judíos, los musulmanes construyeran dos mezquitas? Pues lo mismo que los cristianos españoles lo hicieron en la mezquita de Córdoba. Nadie se libra, sobre un templo se construyó otro templo, unos dioses sepultaron a otros dioses. O sea, si a lo divino se le trata de este modo, a lo humano… Lo sabe muy bien José María González. El 4 de diciembre es una buena oportunidad, ¿quién se opondrá a rememorar ese momento inaugural? El 18 de julio fue un día festivo durante décadas, y además el motivo de una paga extraordinaria, que todo el mundo recibía encantado pese a lo simbólico del día. Como para olvidarlo. Lo han quitado de las festividades, pues era de esperar. La paga se ha adelantado al día 1, pero es la paga de julio porque antes del día no hubo una paga extra para nadie en esta España nuestra.

Es muy débil la memoria, todo se va por la escorrentía de los días pasados. Todo cambia, nada permanece dejó dicho para la historia Heráclito de Éfeso. Lo hicieron antes otros, borrar del nomenclátor todo lo que les era odioso. Amén.