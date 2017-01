Llevamos un año y medio de Gobierno de Podemos y el diccionario de nuestras vidas se ha ido llenando de expresiones y palabras que antes no aparecían. Al alcalde José María González podemos agradecerle poder decir de corrido la palabra remunicipalización, porque a base de repetirla en estos 18 meses, la decimos sin temor a quedarnos atrancados. La emergencia ya no es sólo una salida sino un estado de la ciudad a la que se le ha puesto el apellido social. El vecino y la vecina no sólo es la pareja que vive en la puerta de enfrente sino todos los que vivimos bajo el mismo techo que se llama Cádiz. Nos hemos acostumbrado a lo de la participación y sus derivados, el perro del hortelano, el autobombo, Edusi, eficiencia energética, el Lolo y plan estratégico. Y mientras tanto todo el mundo sigue esperando que todas esas palabras pasen a los hechos para que no sean simples manchas de tinta.